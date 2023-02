The Rig – Amazon horrorserie vooral geliefd bij critici

Een olieboortoren. Plotseling laat een titanische kracht het platform trillen en stijgt een mysterieuze mist op. Dit is alleen nog maar het begin van de eco-thriller The Rig.

De setting van The Rig, een eenzaam booreiland op volle zee

The Rig, een olieboortoren, is een gesloten gemeenschap waar de arbeiders vaak wekenlang geïsoleerd werken en het enige vermaak uit films en internet bestaat. Maar wat, als er ook bovennatuurlijke dingen gaan gebeuren? Dan verandert dit eiland van staal in een enorme rattenval vol horror, wat garant staat voor spannende belevenissen van de hoofdpersonen.

Een tipje van de sluier van de plot

Het verhaal begint als de hoofdpersonen, na enkele weken hard werken op volle zee, in een helikopter naar het vasteland worden gebracht. Dan, net als ze op het punt staan te vertrekken, valt plotseling alle communicatie uit. De piloot krijgt van de maffioze The Company de opdracht om de wentelwiek vanwege een calamiteit naar een ander booreiland te vliegen. Een dichte mist omhult The Rig, en titanische krachten schudden het doorheen. En dat is nog maar het begin van het slechte nieuws.

Want een duistere, kolkende niet-menselijke macht heeft het voorzien op het booreiland en de bemanning. De aarde, zo lijkt het, neemt wraak op de mens, die haar verwoest. Of is er wat anders aan de hand?

The Rig kijken of niet kijken?

De serie is geschreven door iemand met kennis van zaken, want de vader van scenarioschrijver Martin Compston werkte zelf als arbeider op een booreiland op de Noordzee. Voor mensen met affiniteit met boortorens is het dus een feest van herkenning.

Ook worden er niet al te grote zonden tegen de wetenschap bedreven, zodat het met enige goede wil ook als een Lovecraftiaanse science fiction serie door kan gaan.

Critici van de serie klagen over de wat armetierige karakterontwikkeling. Aan het ontbreken van spectaculaire special effect kan je merken dat dit een lowbudgetserie is. Aan de andere kant maakt dit de productie rauw en authentiek.

Als je van spannende actie houdt met elementen van horror, authentieke details uit de olie-industrie kan waarderen en psychologie je wat minder boeit, zal je deze serie leuk vinden. Op zich heeft de regisseur goed zijn huiswerk gedaan, en met The Rig een solide zesdelige serie neergezet.