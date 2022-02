The Rings of Power’s verbluffende eerste teaser is hier!

Amazon Studios

The Lord of The Rings: The Rings of Power’s eerste teaser is er. Amazon Studios verraste LOTR-fans hiermee tijdens de Super Bowl.

Eerder lieten we al verschillende posters zien van de nieuwe serie van Amazon. Kosten noch moeite zijn gespaard om deze serie te maken. Gisteren heeft Amazon tijdens de Super Bowl een glimp laten zien. Dit om ons lekker te maken, en de eerste beelden zijn veelbelovend.

The Rings of Power’s verbluffende teaser

Eerder kregen we ook al magische bomen, mysterieuze handen en een glimp van oude en nieuwe gezichten te zien. Maar nu krijgen we voor het eerst Amazon’s langgeheime visie voor Arda en Middle-Earth in actie te zien, en het is echt indrukwekkend.

The Rings of Power speelt zich af tijdens de Second Age of Middle-Earth – duizenden jaren vóór de gebeurtenissen van The Hobbit en The Lord of the Rings. Die plaatsvinden op het hoogtepunt van de Third Age – en introduceert ons in een wereld op de afgrond, terwijl de Dark Lord Sauron een plan beraamt om de Elfen te misleiden. Dit om hem te helpen de Rings of Power te smeden. Hiermee is hij van plan deze te verspreiden over de heersers van de rassen van Middle-Earth, en door hen hun wil te domineren met een geheim ring, die ze allemaal samenbindt.

Personages

In de trailer zien we allerlei personages langskomen. We kennen er al veel uit de boeken en films. Met name Morfydd Clark en Robert Aramayo, die jongere versies van de langlevende elfjes Galadriel en Elrond spelen. Tevens zien we enkele van de nieuwe personages die zijn gemaakt voor de show. Ook zien we een menselijke genezer die zich aangetrokken voelt tot de Wood-Elf, evenals een blik op de ondergrondse Dwergenrijken van Khazad-dûm, en hun prinses Disa, gespeeld door Sophia Nomvete.