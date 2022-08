The Sandman is nieuwste hit Netflix!?

The Sandman is sinds deze week te streamen via Netflix. Kijken of niet?

Deze week is The Sandman beschikbaar gekomen op Netflix. Deze DC-Comic werd lang beschouwd als onmogelijk te vertalen in een film of serie. Netflix pakt de handschoen op en deed het toch.

De DC-comic is een creatie van Neil Gaiman en vertelt een duister fantasyverhaal dat soms wegkijkt als een nachtmerrie of een droom. Ontzettend veel personages passeren de revue en we moeten dus een hoop karakters leren kennen. Veel symboliek en kijken moet dus met de volle aandacht anders volg je het niet. Eerst maar eens de trailer.

Onbekende acteurs

Geen waslijst aan bekende sterren. Netflix heeft het aangedurfd om een blik onbekende acteurs open te trekken. Niet verkeerd eigenlijk, want daardoor krijgt het ook iets heel eigens.

Hoofdrolspelers in de serie zijn onder andere Tom Sturridge (Dream), Kirby Howell-Baptiste (Death) en Patton Oswalt (Matthew the Raven). Geen simpele verhaallijn om even samen te vatten, maar we doen een poging. Morpheus, King of Dreams is één van de Endless en zijn taak is om anderen te helpen met dromen en verhalen. De broers en zussen van Dream hebben namen als Death, Despair en Desire en die namen zijn niet willekeurig gekozen en zeggen precies wat ze bezig houdt.

Kritiek

De DC-Comic van Neil Gaiman is altijd onverfilmbaar geacht en dat betekent ook dat je als het uiteindelijk toch gebeurd de nodige kritiek te verwachten is. Gaiman zelf is nauw bij de serie betrokken geweest en in overleg met hem is het verhaal naar de huidige tijd verplaatst. Zelf zegt hij daarover:

Het was bevrijdend om het verhaal in de huidige tijd te laten afspelen, al heeft het voor minder verandering gezorgd dan we dachten. Het belangrijkste dat ik de afgelopen 34 jaar heb geleerd is dat we veel dingen goed hebben gedaan. We waren onze tijd al een beetje vooruit. Ik vind dat intens geruststellend. We hadden het niet verwacht, maar de verhalen hebben zich goed staande weten te houden.

Toen de stripboeken uitkwamen was de kritiek dat de verhalen geen politiek bevatte, wat in die tijd juist populair was. Nu is de kritiek juist dat door de creatieve keuzes van Netflix de serie veel te “woke” is, te politiek correct en dat zou dus niet passen bij de originele verhalen. Gaiman was zelf betrokken bij de aanpassingen, dus kunnen kennelijk wel zijn goedkeuring wegdragen.

De reacties en recensies zijn overwegend goed, dus we adviseren om gewoon zelf te kijken en zelf te bepalen wat je er van vindt. Te streamen via Netflix.