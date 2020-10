Gaan The Simpsons weer een rake voorspelling doen? [video] - Apparata

The Simpsons lijken politiek stelling te nemen tegen Donald Trump. Hebben zij weer voorspellende gaven?

The Simpsons zijn natuurlijk erg grappig, maar inmiddels bouwt de serie ook een reputatie op als voorspeller voor de toekomst. Er zijn al veel gebeurtenissen in The Simpsons gepasseerd die later echt waar bleken te worden. Als dat zo is betekent dit slecht nieuws voor Donald Trump. Wij leggen uit waarom.

The Simpsons lijken het niet op Donald Trump te hebben

In verband met Halloween verschijnt op Fox een speciale Halloween-special van The Simpsons. Deze ‘Treehouse of Horror XXXI Halloween special” is op 18 oktober te zien op Fox. In een promo laat men alvast een voorproefje zien.

The Simpsons — October Surprise pic.twitter.com/wCDOrpmN80 — TheSimpsons (@TheSimpsons) October 13, 2020

Naast de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden in de Halloweenshow ook Pxar en Spider-Man op de hoek genomen. Daarnaast staat de negende verjaardag van Lisa centraal.

The Simpsons klaarblijkelijk geen fan van Trump

In de bovenstaande clip zien we dat Homer na een tip van Lisa terug denkt aan wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Hierbij zien we een lijst met ‘fouten van Trump’ voorbij komen. Hoewel we natuurlijk niet zien wat Homer stemt lijkt de boodschap niet al te positief voor Trump. Dat sluit aan bij een eerder filmpje uit augustus.

Toen had een adviseur van de president de kandidaat voor vice-president van de Democraten, Kamala Harris, vergeleken met Marge Simpson. Dat was niet positief bedoeld, dus Marge zette dat zelf even recht.

Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf — TheSimpsons (@TheSimpsons) August 14, 2020

Moet Donald Trump bang zijn voor voorspellende krachten?

Nu is een tekenfilm natuurlijk ‘maar’ een tekenfilm en Trump krijgt wel meer kritiek. Toch is het wellicht iets te makkelijk om deze kritiek zo maar te negeren. The Simpsons hebben in het verleden namelijk dingen ‘voorzien’ die later echt bleken uit te komen. Ook over Donald Trump hebben ze inmiddels een aardig track record opgebouwd.

Zo verscheen in 2000 de aflevering ‘Bart to the future’. Hierin ‘voorspelde’ men dat Trump tot president verkozen zou worden.

Ook een andere aflevering “3 A.M.” neemt Trump flink op de hak. Zo neemt men zijn Twittergebruik op de hak en maakt men een toespeling op zijn haar en kleine handen.

We zijn benieuwd of deze nieuwe voorspelling over de uitslag (wat zal Homer in het hokje stemmen?) deze keer weer uitkomt.

Mocht je zin hebben in nog meer van The Simpsons dan kan je natuurlijk altijd even de zoekmachine gebruiken om jouw favoriete grap nog een keer terug te zien. Als die over banken gaat zie je hem vast terug in deze montage.