The Terminator verschijnt op Reddit en houdt woord - Apparata

Creatieve fan krijgt op Reddit persoonlijk cadeau van Arnold Swarzenegger.

Onder de vele gebruikers van Reddit zitten natuurlijk ook de nodige beroemdheden. Meestal doen die er alles aan om anoniem te blijven, maar ‘The Terminator’ Arnold Swarzenegger heeft minder moeite om zich kenbaar te maken.

The Terminator krijgt unieke pijp

Terminator/Swarzenegger fan en Reddit-gebruiker ‘RandonLab’ postte een foto van een speciale pijp die hij uit hout maakte. Het bijzondere kunstwerk was ter ere van de 73-ste verjaardag van Swarzenegger op 30 juli. Zoals je hierboven ziet deed Randon Lab flink zijn best.

Uiteraard kwamen er veel reacties, maar het werd pas echt bijzonder toen The Terminator zelf reageerde. Schwarzenegger, die erg actief blijkt op Reddit, wilde de pijp graag kopen. Daar wilde de creatieve fan niets van weten.

The Terminator houdt woord

Hij wilde de pijp graag aan Schwarzenegger aanbieden. In ruil daarvoor beloofde de voormalig filmster en gouverneur een foto waarop hij de pijp gebruikt. De fan stemde in en de pijp ging op de post. Het resultaat is duidelijk, The Terminator heeft woord gehouden.

Het is overigens niet de eerste keer dat de legendarische filmserie voor bijzondere creatieve impulsen zorgden. Zo kon je eerder al een verrassing in GTA V vinden.

Bron en foto’s: Reddit-user RadonLab