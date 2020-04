The Walking Dead en andere series gratis te zien

Zo doe je dat.





Diverse televisienetwerken en streamingdiensten bieden een aantal series en films tijdelijk gratis aan. Dit, in verband met de coronacrisis en de oproep om veelal binnen te blijven indien mogelijk.

AMC doet ook mee. Via de website van de zender kun je het eerste deel van het tiende seizoen van The Walking Dead gratis bekijken. Hou er wel rekening mee dat AMC zich richt op de Amerikanen. Een VPN met de Verenigde Staten als locatie is een mogelijke vereiste.

Verder zijn complete seizoenen van een aantal series tot en met halverwege april gratis te kijken. Het gaat hier onder meer om Mystery Science Theatre 3000 (MST3K). AMC doet dit onder het kader van het “We’re with you” programma. Er komen ook zelfgemaakte video’s van bekende AMC-sterren die je motiveren om thuis te blijven. Onder andere Jeffrey Dean (The Walking Dead), Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul) en Rhea Seehorn (Better Call Saul)