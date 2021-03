The Walking Dead krijgt bizarre spin-off - Apparata

Leer zelf te overleven in de apocalyps met lekker eten, dankzij deze The Walking Dead spin-off. Het moet niet gekker worden!

The Walking Dead is na vele seizoenen nog steeds een succes. Door de jaren heen zijn er al meerdere spin-offs van de serie gekomen. Waaronder Fear: The Walking Dead en het in 2020 gelanceerde The Walking Dead: World Beyond.

Nu is er weer een nieuwe The Walking Dead spin-off. Althans, het is een nieuw programma dat de zombie tv-serie als inspiratie heeft. Het gaat hier om een kookprogramma onder de naam Run The Dish. In deze serie worden maaltijden gemaakt die je zou kunnen bereiden in een apocalyps. In de echt wereld zou je kunnen zeggen: maaltijden die je tijdens het kamperen kunt maken zonder een bezoek aan de supermarkt te hebben gebracht. De serie is bedacht in samenwerking tussen AMC, het netwerk achter The Walking Dead, en Complex Networks. Mogelijk volgen er nog meer unieke series uit deze samenwerking.

In The Walking Dead zie je geregeld groepen maaltijden maken op basis van wat ze hebben gevonden in de omgeving. Of dat nu vlees is, zelf verbouwde groenten of bessen geplukt van planten. Dus mocht je nog interesse hebben in een kookprogramma waar je leert koken buiten je keuken om. Run The Dish is het helemaal voor jou.