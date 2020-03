The Walking Dead spin-off is vertraagd

Fans moeten langer geduld hebben voor deze nieuwe tv-serie.





Als jij met smart uitkeek naar The Walking Dead: World Beyond dan hebben we helaas slecht nieuws voor je. De nieuwe tv-serie is vertraagd door het heersende coronavirus.

In eerste instantie zou The Walking Dead: World Beyond vanaf 12 april te zien zijn. Direct na de finale van het tiende seizoen van The Walking Dead. Echter door het coronavirus is besloten om de première tot nader order uit te stellen. Het is niet bekend wanneer The Walking Dead: World Beyond wel te zien is, aldus TV Line.

The Walking Dead: World Beyond draait om een nieuwe groep overlevers in de wereld van The Walking Dead. Onder andere Alexa Mansour en Alliyah Royale maken deel uit van de cast. In tegenstelling tot het origineel, draait deze spin-off om een groep tieners in de apocalyptische wereld. Het verhaal speelt zich enkele jaren na de gebeurtenissen van de oorspronkelijke The Walking Dead af. De zombie-uitbraak is dus al even gaande.