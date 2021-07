The Witcher 3 krijgt gratis DLC dankzij Netflix - Apparata

Netflix en CD Projekt Red bundelen krachten om The Witcher 3 wat gratis DLC mee te geven in de geest van de populaire TV-serie.

The Witcher is helemaal hot na de eerste WitchCon-conventie dit weekend. Fans van de franchise kunnen een hoop lekkers verwachten de komende tijd. Zo werd er een nieuwe Netflix-spinoff aangekondigd. Ook kregen we het eerste voorproefje van seizoen 2 van Netflix’ The Witcher. Tot slot maakt CD Projekt Red ook nog eventjes bekend dat er – 6 jaar na dato – nog nieuwe content naar The Witcher 3 komt dankzij Netflix.

The Witcher 3 krijgt Netflix-DLC

Het legendarische The Witcher 3 krijgt later dit jaar een grote gratis update naar next-gen. De PlayStation 5, Xbox Series X/S en PC mogen verbeterde graphics en mechanieken verwachten. Als toegevoegde bonus krijgen eigenaren van de game nog iets extra’s mee.

CD Projekt Red heeft namelijk ook een vermoedelijk kleine portie gratis Netflix-DLC voor The Witcher 3 in petto. Het officiële Twitter-account heeft het over meerdere ‘DLCs’ die geïnspireerd zijn door de razend populaire Netflix-serie.

De officiële banner (zie hierboven) kondigt enkele door de Netflix-show geïnspireerde ‘items’ aan. Het zou dus kunnen dat er slechts wat wapens naar de game komen. Hopelijk voegt de ontwikkelaar ook wat outfits uit de serie aan de game toe. Wellicht dat de in-game personages zelfs de gelijkenis van de Netflix-acteurs krijgen. Als de Poolse ontwikkelaar overigens echte punten wil scoren, voegen ze enkele missies uit de show toe aan de game?!

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art.



Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix 🤭



More info coming soon! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt — The Witcher (@witchergame) July 9, 2021

The Witcher seizoen 2

De gratis content is onderdeel van promotie voor het tweede seizoen van Netflix’ The Witcher. Dit weekend werd de eerste officiële trailer getoond en daarin zien we vooral heel veel badass Henry Cavill. Tot dusver miste de Britse acteur nog in het promotiemateriaal. Seizoen 2 zal op 17 december op Netflix verschijnen en wellicht dat The Witcher 3 rond diezelfde periode de gratis DLC ontvangt.