The Witcher- fans opgelet: Netflix heeft nieuws!

Netflix

De serie op Netflix werd best goed bekeken. Netflix heeft nu nieuws over wat de streamingdienst met The Witcher van plan is.

Een beetje Game of Thrones. Een beetje Vikings. Eigenlijk heeft The Witcher van alles wat. Dat kan ook nadelig uitpakken, maar in dit geval werd de serie alleraardigst bekeken op Netflix. De streamingsdienst gaf tijdens het Tudum evenement veel informatie. De drie uur durende livestream bulkte van nieuwtjes. Er kwamen wel 70 series en 28 film langs. Gelukkig zagen we ook de serie The Witcher langskomen.

Netflix heeft nieuws over The Witcher

Deze serie is ideaal voor in de donkere dagen. De serie is namelijk zelf ook donker opgezet. 17 december is het dan zover, dan komt seizoen twee van de serie. Maar dat is niet alles, Netflix heeft nu bekend gemaakt dat er ook prequel-serie zal komen. Deze heeft de naam The Witcher: Blood Origin gekregen en zal ook op de streamingsdienst komen.

Destiny is calling – are you ready to return to the Continent? The Witcher Season 2 premieres December 17 on Netflix. pic.twitter.com/EdmWkENcZv — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

Meer nieuws

Dat is nog niet alles. Want Netflix kwam met een korte video over het tweede seizoen, maar ook met ander goed nieuws. Naast, de onlangs verschenen animeserie en Blood Origin werkt Netflix aan een derde seizoen. Er komt dus nog veel aan. Netflix melkt namelijk altijd graag succes uit, en terecht. Er komt ook een tweede anime-film en een serie voor kinderen. Het is niet bekend wanneer ze beginnen te filmen voor het derde seizoen. Dat is vrij logisch, omdat seizoen twee nog geeneens is uitgebracht.