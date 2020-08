The Witcher komt naar je smartphone

Gaat dit net zo’n kraker worden als The Witcher 3: Wild Hunt? Natuurlijk moet je iets anders verwachten met The Witcher op de smartphone.

The Witcher is inmiddels een wereldberoemde naam. Gamers en liefhebbers van boeken kenden de serie al, maar het werd pas echter bekend onder het grote publiek met de serie op Netflix.

CD Projekt, het bedrijf achter de succesvolle Witcher-games, heeft bekendgemaakt dat The Witcher als losstaande game naar de smartphone gaat komen. Het gaat hier om een Pokémon Go en Harry Potter Wizards Unite achtige setting. Dat betekent een augmented reality game dus.

De game heet The Witcher: Monster Slayer. Het is zeker niet op de één op andere dag bedacht. De mobiele The Witcher game voor de smartphone is al twee jaar in ontwikkeling. Echter vonden de ontwikkelaars nu pas de tijd rijp om het spel ook daadwerkelijk aan te kondigen. De ontwikkeling ligt in handen van Spokko. Deze studio maakt deel uit van CD Projekt en richt zich op mobiele games.

Net als de eerder genoemde voorbeelden moet je in The Witcher: Monster Slayer buiten aan de slag. Zoals de naam al weggeeft ga je op jacht naar monsters. Het verhaal speelt zich af ver voor alle gebeurtenissen met de inmiddels welbekende Geralt.

Wanneer The Witcher: Monster Slayer op de smartphone verschijnt is nog niet bekend. Voorlopig moeten we het doen met de aankondiging trailer.