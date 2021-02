The Witcher: Old World heeft je geld nodig - Apparata

The Witcher: Old World is een nieuw bordspel. Het project moet door middel van crowdfunding gerealiseerd worden.

Boeken, games, een tv-serie. Dus waarom geen bordspel van The Witcher? Dat moeten de makers achter het spel The Witcher: Old World hebben gedacht. De beroemde franchise is omgedoopt tot bordspel dat de makers tot een verkoopbaar product kunnen maken door middel van crowdfunding. Op Kickstarter wordt er geld ingezameld voor het project.

Het bordspel is gemaakt in samenwerking met Go on Board. Je kunt het spel spelen met minimaal twee tot maximaal vijf spelers. Je hebt de typische The Witcher setting, maar het is een losstaand verhaal. Verwacht dus geen overeenkomsten met de game of de serie op Netflix. Je moet het opnemen tegen monsters, heksen en contracten regelen om verder te komen.

The Witcher: Old World

Dit The Witcher-spel is nu aangekondigd om het onder de aandacht te krijgen. In mei zal het project echt gelanceerd worden op Kickstarter en gaat het geld inzamelen beginnen. Het bordspel moet in april 2022 verschijnen. Het is nog niet bekend hoeveel geld de makers willen ophalen. Daarnaast is het niet bekend of de product er niet gaat komen als de makers niet genoeg geld weten te strikken door middel van crowdfunding.