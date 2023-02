Themis: censuurgadget lijkt direct uit 1984 weggelopen

Een gadget voor in het klaslokaal, dat direct een sirene af laat gaan als je iets onaardigs over transseksuelen, etnische minderheden of gelovigen zegt. De Themis is een nogal controversiële uitvinding.

Gadget voor een safe space

Sociale activisten doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat we geen microagressie plegen, geen foute grappen maken en iedereen met de juiste gender pronouns aanspreken. Maar hiervoor zijn ze (helaas, volgens hen) beperkt tot internet en de directe omgeving. De plekken waar foute grappen worden gemaakt zijn gewoon te groot in aantal, en zo wordt het natuurlijk nooit wat met het veranderen van de samenleving in één grote safe space.

Maar gelukkig zijn er slimme mensen die overal oplossingen voor bedenken. Zoals de uitvindster en ontwerpster Zinah Ahmad Issa van het Dubai Institute of Design and Innovation (Verenigde Arabische Emiraten), die de ultieme gadget heeft ontwikkeld om zelfs de grootste ongelikte beren te heropvoeden. Het “Politically conscious object” Themis, genoemd naar de Griekse godin voor gerechtigheid.

De Themis: real time afluisteren van gesprekken

Zinah Ahmed Issa. Bron: Zinah Ahmed Issa

Het idee achter de Themis is even simpel als omstreden. Je stuurt het geluidssignaal van de klas of andere omgeving naar een server op internet. Zodra deze woorden herkent die niet deugen, zoals dikzak, blinde, homo of andere misdenk, stuurt deze server een alarmsignaal naar de Themis.

Deze produceert vervolgens gedurende 2 minuten een uiterst onaangenaam geluid, waardoor de boosdoener meteen weet dat hij echt geen songteksten van rapnummers moet citeren in de klas.

Met behulp van deze uitvinding kunnen docenten en ondernemers hun klaslokaal, kantoor of andere publieke ruimte vrijwaren van onwel gevoeglijk taal. Het uiteindelijke doel volgens Issa: het “fabriceren van een maatschappij waarin ieder persoon zichzelf op een empathische manier verantwoordelijk houdt”.

Herinneringen aan 1984 van George Orwell

Of deze uitvinding op grote schaal ingevoerd gaat worden, is de vraag. Zo bleek de uitvinding in Australië nogal wat controverse op te roepen en herinneringen aan 1984 taferelen op te wekken. In de dystopische roman 1984 van George Orwell staan er overal grote tv-schermen, die zowel beelden tonen, als hun omgeving waar kunnen nemen. Beetje zoals een Samsung Smart TV dus. Inderdaad heeft de Themis daar in beperkte mate wel van weg.

Het hardwerkende individu Zina is ondertussen met andere dingen bezig, zoals het reflecteren van haar authentieke zelf en het annihileren van gender als een sociale constructie, in haar woorden.