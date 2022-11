Thermostaat omlaag en ventilatieroosters dicht: schimmelvorming bij het drukken van je energierekening

Gunstig voor je portemonnee om je thermostaat omlaag te zetten en je ventilatieroosters dicht te houden. Toch is dit geen goed idee: verschillende schimmelsoorten krijgen op deze manier vrij spel om snel terrein te winnen in je woning.

Wat zijn schimmels?

Schimmels bestaan uit draden, mycelium, die soms sporen vormen om zich te verspreiden. Ze vormen – net als planten, dieren en bacteriën – een groep levende organismen. Ook wij mensen zijn onderdeel van het ecosysteem. Het menselijk lichaam is ingesteld op het samen leven met schimmels. Wist je bijvoorbeeld dat schimmels een grote rol spelen bij het opruimen van bladeren die van de bomen afvallen?

Elke minuut adem je sporen in van schimmels. Er leven zelfs schimmels in onze dikke darm. Bij een goed werkend immuunsysteem, worden wij mensen hier in principe niet ziek van.

Waarom zijn schimmels dan toch ongezond?

Het grootste deel van de schimmels is zo klein dat je hier een microscoop voor nodig hebt om ze te kunnen zien. Wanneer er veel schimmel op één plek groeit, worden ze voor mensen zichtbaar. In dit scenario worden er grote hoeveelheden sporen achtergelaten, die in de lucht terechtkomen.

Zijn er veel schimmels op één plek? Dan kunnen er, vanwege die sporen, wel problemen zijn. Inademen hiervan kan een piepende ademhaling, kortademigheid, koorts, vermoeidheid, misselijkheid en hoofdpijn als gevolg hebben. Zichtbare schimmels in huis zijn nooit goed, ook als je er geen gezondheidsproblemen door ervaart.

Hoe zit dat als we energie willen besparen?

Per dag produceert ieder mens onder normale omstandigheden 1 liter aan vocht. Dagelijks komt er tussen de 10 en 20 liter vocht terecht in je woning door bijvoorbeeld te douchen, te dweilen en te koken. Als condens optreedt op koude oppervlakken, ontstaan er vochtplekken. Een eenvoudige oplossing om vochtplekken te voorkomen is de afzuiging aan te zetten of een raam open te zetten.

Een woonruimte hoort nooit helemaal dicht te zijn. Als een ruimte minder luchtvochtigheid heeft, bespaar je ook op je energiekosten. Er is immers meer energie nodig om een ruimte te verwarmen.

Hoe voorkom je schimmelvorming in je huis?

Wil je voorkomen dat er schimmels in je woning ontstaan? Lees hier de belangrijkste tips!