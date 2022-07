Three Arrows Capital, de volgende crypto grootheid, valt om

Three Arrows Capital heeft faillissement aangevraagd.

Het zijn zware tijden in de wereld van cryptocurrency. En niet elk bedrijf gaat deze zware tijden overleven. Zo heeft een bekend crypto leenbedrijf Three Arrows Capital (3AC) faillissement aangevraagd. Door de dalende markt wist het bedrijf niet langer liquide te blijven. Daarover bericht Bloomberg.

Three Arrows Capital is een investeringsfonds. Echter door de dalende markt is ook het kapitaal van 3AC steeds minder waard geworden. De genadeklap kwam toen ze een schuld niet meer terug konden betalen. Zowel de CEO als de CFO van het bedrijf hebben ontslag genomen.

Het gaat vaak goed met dit soort bedrijven in een stijgende markt. Lijkt wat minder lekker te gaan in een dalende markt. Zo blijkt. Celsius Network zit al een tijdje in de problemen en dat is met Three Arrows Capital niet anders. In het geval van dat laatste is het zelfs tot een faillissement gekomen.

In de hoogtijdagen van 3AC waren ze verantwoordelijk voor een kapitaal van zo’n 10 miljard dollar. Het bedrijf is gelokaliseerd in Singapore en opgericht door Zhu Su en Kyle Davies.

De markt zelf reageerde niet hard op het nieuws. Het zat er immers al een beetje aan te komen. Voorlopig zakt Bitcoin verder weg en bungelt het nu rond de 19.000 dollar in waarde.