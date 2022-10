Three Body Problem straks op Netflix

De Chinese editie van de roman, uitgegeven door Chongqing Press, voorkant. Bron: Wikipedia.

De populairste roman van de Chinese sciencefictionschrijver Cixin Liu, 三体 (Three Body Problem), wordt nu verfilmd in wat kenners de meest duistere science fiction serie ooit noemen. Wat staat ons te wachten?

Dark Forest hypothese leidend in Three Body Problem

In het fictieve universum van Cixin Liu, zijn aliens niet de mensachtige wezens uit Star Trek of Star Wars, maar sinistere, onpeilbare wezens. Een bekende vraag is: als er intelligente buitenaards leven bestaat, waarom is dat dan niet hier?

In Three Body Problem kiest Cixin Liu voor de vrij akelige Dark Forest hypothese. Deze houdt in dat aliens erg bang voor elkaar zijn en zich daarom schuilhouden om te voorkomen dat een ander buitenaards ras een poging doet om ze uit te roeien.

Three Body Problem, sinister plot met goed einde

In The Three Body Problem schept Liu een duistere setting, waarin een geheim genootschap van mensenhaters een sinister verbond heeft gesloten met buitenaardse wezens van de planeet Trisolaris. Het doel: een einde te maken aan de mensheid. Er is ook een wat softere factie, die alleen wil dat de mensheid wordt heropgevoed en overheerst door de aliens.

Gelukkig loopt het allemaal goed af. Maar uiteraard zit hier ook het venijn in de staart…

Geregisseerd door hetzelfde team achter Game of Thrones

Scenarioschrijvers nemen vaak de nodige artistieke vrijheid om af te wijken van het verhaal van de roman die ze helpen verfilmen. Het is dus even spannend of het inderdaad zo af gaat lopen als in de roman.

De makers van deze nieuwe serie zijn dezelfde makers die ook Game of Thrones hebben geregisseerd. Waarschijnlijk hoopt Netflix met The Three Body Problem dit succes te kunnen herhalen. Al zal dat lastig zijn. In 2023 moet de serie uitkomen.

Ondertussen is in China Tencent ook bezig deze roman te verfilmen. Fans van het boek discussiëren online volop welke versie beter zal worden.

Netflix doet nogal geheimzinnig over de serie, maar de Chinese concurrentie heeft alvast een spectaculaire trailer uitgebracht.