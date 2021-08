Thrustmaster T248 PlayStation 5 racestuur kan echt alles

En ja, ook je PC of zelfs je oude PlayStation 4 kun je gebruiken in combinatie met het Thrustmaster T248 racestuur.

Het zijn niet alleen de consoles die een volgende ontwikkeling doormaken. Ook op het gebied van racesturen zitten de ontwikkelingen niet stil. Heel vet en gloedjenieuw is de Thrustmaster T248. Dit racestuur is te gebruiken op de PlayStation 4, 5 en op de computer.

Waar je naar kijkt is een hybride racestuur. Dat betekent dat er een speciaal systeem is bedacht dat het mogelijk maakt om de Force Feedback verschillend in te stellen aan de hand van de riem en tandwielen. Er zijn drie Force Feedback-presets. Even een middagje de tijd nemen om alles in te stellen voor je favoriete racegames en je bent klaar om te gaan.

De nieuwe Thrustmaster T248 is 70% krachtiger In vergelijking met vorige modellen hybride racesturen van het merk. Niet alleen de techniek in de behuizing heeft stappen gemaakt. Ook het uiterlijk is behoorlijk anders. Je hebt een onscreen scherm dat meer dan 20 weergaven kan weergeven. Je kunt zo bijvoorbeeld de draaihoek van het stuur aanpassen of het type Force Feedback. Maar ook tandwielverhouding, snelheid, aantal rondes, plek van rijder, snelste tijd en nog veel meer weergeven. Achterop het stuur zitten magnetische schakelflippers met een reactietijd van slechts 30 ms. Altijd meegeleverd is het T3PM-pedaalset inclusief een koppelingspedaal.

Vanaf vandaag is het mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de Thrustmaster T248. Vanaf 21 oktober is het stuur daadwerkelijk verkrijgbaar. De adviesprijs ligt op € 349,99.