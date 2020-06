Thuisbioscoop voor ruim 300 euro

Met de nieuwe LG CineBeam heb je een thuisbioscoop voor een deftige 330 euro.

Films en series kijken in de hoogste kwaliteit doe je op een lekker grote TV. Maar niet iedereen is blij met zo’n gigant in de woonkamer. Zeker wanneer je een televisie niet gebruikt kan het een afleidende factor in de huiskamer zijn. Een beamer geeft uitkomst. Niet alleen heb je een groter scherm voor de echte bioscoopervaring. Het is ook nog eens niet zo prominent in beeld als een televisie.

Waar beamers enkele jaren geleden nog een dure aanschaf was, kun je nu voor redelijk weinig een prima beamer op de kop tikken. In die categorie heeft LG de nieuwe PH30N. De beamer maakt onderdeel uit van de CineBeam reeks. LG heeft er een adviesprijs van 359 euro aan gehangen, maar je kunt hem al voor minder aanschaffen.

Deze thuisbioscoop brengt je films en series in Full HD (1280 x 720 HD). Dat klopt, geen 4k, maar daar is de prijs dan ook naar. Content kan weergegeven worden op een maximale grootte van 100-inch. De beamer beschikt over 250 ANSI-lumen. Met een gewicht van zo’n 500 gram kun je de LG PH30N in je rugzak meenemen. De ingebouwde batterij gaat tot 2 uur mee. Niet genoeg voor een lange film, maar een blockbuster van anderhalf uur moet goed te doen zijn.