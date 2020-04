Thuiswerken alsof je op het kantoor bent

Hoe krijg je dat voor elkaar?





Grote kans dat je door de coronacrisis thuis moet werken van de baas. Als je een kantoorbaan hebt tenminste. Fysieke beroepen zijn lastig uit te voeren vanuit een thuispositie.

Het heeft voor en nadelen. Je hebt geen last van files of die ene irritante collega. Maar op den duur kan het best saai gaan aanvoelen. Natuurlijk heb je de videogesprekken met collega’s en misschien ook wel een virtuele borrel. Dat is natuurlijk niet zo leuk als in vergelijking met het echte leven.

Om toch die kantoor vibes naar huis te halen kun je een sound generator aanzetten. Helaas zijn die geluiden vrij repetitief en zit hier weinig van een mix in. Daar schiet de website imisstheoffice.eu je te hulp. De website is gemaakt door Kids Creative Agency.

De site gaat verder dan enkel kantoorgeluiden tot leven brengen. Je kunt op deze website op een aantal dingen klikken om extra geluiden tot leven te laten komen. Alles komt voorbij. Van het geluid van een ventilator tot het geroezemoes van een gesprek tot een rinkelende telefoon. Een uitkomst in deze tijden van thuiswerken!