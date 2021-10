Thumby is een sleutelhanger waar je games op kan spelen

Even niets te doen? Laat de smartphone in je broekzak en ga eens aan de slag met de Thumby.

Met onze smartphones kunnen we prima de tijd doden. Je kunt er van alles op doen. Van Netflix streamen tot games spelen. Misschien is deze grappige sleutelhanger in dat opzicht totaal overbodig in ons huidige tijdperk. Desalniettemin is de Thumby een grappige gadget om eens nader te bekijken.

De Thumby is een soort hele kleine Gameboy. Het apparaatje is zo klein ontworpen om eenvoudig aan je sleutelbos te hangen. Er zit een heel klein, maar kraakhelder OLED scherm op. Je hebt een 4-way D-pad en twee knoppen om het apparaatje te bedienen. De sleutelhanger komt met vijf voor geïnstalleerde games. Het is echter heel makkelijk om zelf games toe toe voegen. Daar is het ding voor gemaakt. Sterker nog, met MicroPython is het mogelijk om in een webbrowser zelf games te schrijven als je handig genoeg bent.

Via Kickstarter hopen de makers het project te realiseren. Het is in elk geval nu al een succes. Ze wilden zo’n 13.000 euro ophalen. Inmiddels staat de teller op meer dan 60.000 euro. Early birds betalen 19 dollar voor een Thumby. Een grappig apparaatje om games op te spelen, of om bijvoorbeeld cadeau te doen. De eerste exemplaren worden in februari 2022 geleverd aan ondersteuners van het project op Kickstarter.