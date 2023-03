Tien dingen die je met ChatGPT kan doen

ChatGPT is niet volmaakt, maar wel erg handig als je er op de juiste manier mee omspringt. Zo kan je bepaalde klussen, die nu veel tijd kosten, veel sneller verrichten. Maar let wel op de valkuilen. Welke klussen? Daar gaan we nu op in.

Wat is ChatGPT precies?

ChatGPT is een neuraal netwerk, dat woorden achter elkaar plakt op basis van statistische waarschijnlijkheid. Omdat in bijvoorbeeld teksten over kwantummechanica het begrip “onzekerheidsrelatie van Heisenberg” veel vaker voorkomt dan “lichtmetalen velgen”, kiest ChatGPT voor het eerste alternatief, en niet voor het tweede, als je de chatbot vraagt een tekst over kwantummechanica te schrijven.

Ongelooflijk maar waar: dit blijkt verbluffend goed te werken. Vooral als je een enorme dataset gebruikt. Zoals de makers van ChatGPT hebben gedaan, die half internet hebben leeggehaald. Maar niet altijd. Om te weten te komen wanneer ChatGPT werkt en wanneer niet, is het handig dit in je achterhoofd te houden.

1. Schrijf snel een cv op maat

We veranderen vaak van baan, en als je solliciteert is het handig om een cv op maat te maken speciaal voor die functie. Dat laat de recruiter zien dat je de sollicitatie serieus neemt. Als je tientallen keren solliciteert, heb je een dagtaak aan het schrijven van al die sollicitatiebrieven. Gelukkig is hier ChatGPT om je uit de brand te helpen.

Als reactie op mijn input: “Schrijf een passende sollicitatiebrief voor de volgende functie:” (met tussen aanhalingstekens de volledige vacaturetekst van een functie van woonwinkel LUMZ in Utrecht) gaf ChatGPT de volgende, vrij goede sollicitatiebrief.

De antwoordtekst van ChatGPT kan je aanpassen met bijvoorbeeld de naam van je opleiding of wat persoonlijke details.

Belangrijk, controleer altijd de tekst voordat je die opstuurt. ChatGPT maakt geregeld blunders. Een beetje lullig als je sollicitatie in het ronde archief belandt (of nog erger: op het prikbord van de personeelsvereniging als “meest hilarische sollicitant 2023”) en zo je droombaan aan je neus voorbijgaat.

2. Grappen bedenken

Sommige ChatGPT grappen zijn leuk, andere minder. Sommige grappen mogen wel van ChatGPT, andere grappen niet.

3. Complexe onderwerpen in eenvoudige taal uit laten leggen

Vaak helpt het hier om een leeftijdsgrens aan te geven, bijvoorbeeld een vijfjarig kind.

4. Een lange tekst samenvatten

We moeten steeds meer informatie tot ons nemen. Vaak is deze op een ingewikkelde manier geformuleerd. Het helpt vaak om deze in korte, begrijpelijke taal samen te vatten. ChatGPT is hier heel goed in.

Als slachtoffer kiezen we een lange, gortdroge tekst uit het ambtenarenblad Binnenlands Bestuur. ChatGPT maakt daar het volgende van.

De gebruikte prompt is: “Vat het volgende nieuwsbericht samen in 100 woorden, in het Nederlands. “<tekst>”.

In het Nederlands toevoegen is belangrijk, omdat ChatGPT soms de neiging heeft over te stappen op het Engels.

5. Een geschikte kop verzinnen

Heb je een paragraaf geschreven, maar kan je geen goede kop verzinnen? Geen nood, ChatGPT helpt je uit de brand.

Inderdaad een kop die de betekenis van de paragraaf goed dekt, al zou ik hem zelf denk ik niet gebruiken. Maar hij kan er zeker mee door. Zit je met een writers block? Dan is ChatGPT je redding.

6. Snel een recept bedenken

Help! Je krijgt bezoek van je date en je hebt geen tijd meer om naar de supermarkt te gaan. Heb je maar een paar ingrediënten in huis en wil je iets verrassends op tafel zetten? ChatGPT verzint ter plekke het recept. Uiteraard geldt zoals altijd: controleer goed voordat je begint, vooral in dit geval. Je maag zal je dankbaar zijn voor je voorzichtigheid. In dit geval viel het resultaat mee:

7. Een sinterklaasgedicht schrijven

Heb je totaal geen inspiratie, maar moet je voor het personeelsfeest toch een sinterklaasgedicht schrijven? Gelukkig is daar ChatGPT, dat zich met wat aanwijzingen redelijk goed van de taak van de Rijmpiet kwijt:

8 Snel rijk worden

Helaas voor de snoodaards onder u, geen tips over hoe je het beste een plofkraak kan zetten of aan iemand de Eiffeltoren kan verkopen. Wel redelijk gedegen algemeen financieel advies, wat iedereen waarschijnlijk al weet. Als ChatGPT naar zichzelf verwijst, weet je dat het om een kant en klaar antwoord gaat dat er door OpenAI in is gezet.

Maar als we naar wijze raad nummer 4 kijken, zelf een onderneming starten? Wat zijn volgens ChatGPT kansrijke ideeën? Het helpt om meer over jezelf te vertellen. Hoe meer, hoe beter.



Maak er, als het even kan, een hele waslijst van. Dan heeft ChatGPT meer aanknopingspunten voor een doeltreffend antwoord. In dit voorbeeld doe ik me voor als een twintiger op HBO-niveau, met een jaar werkervaring in Spanje, gek op surfen en een opleiding fiscale economie. In werkelijkheid wil je er veel meer inzetten dan deze summiere informatie, bijvoorbeeld je persoonlijke omstandigheden, de karaktereigenschappen en persoonlijke sterke punten en zwakheden.

Op zich zijn dit prima ideeën, waar de omschreven persoon wel wat mee zou kunnen. Veel hangt natuurlijk af van de persoonlijkheid van de persoon en hoeveel geld hij heeft. Want sommige ideeën, bijvoorbeeld virtuele assistentie, vereisen veel minder investeringen dan zelf een surfkamp beginnen of een surfwinkel. Ga daarom niet halsoverkop een van deze ideeën pakken, maar doe zelf gedegen onderzoek.

9 Een winnende gokstrategie

In het verleden konden kaartentellers soms winst behalen bij blackjack. Nu is dat onmogelijk, want casino’s werken met meerdere pakken kaarten. In online casino’s kun je kaartentellen sowieso vergeten. En hiermee is er geen winnende gokstrategie meer. Van gokken wordt uiteindelijk alleen de gokbaas rijk, het casino wint altijd. De enige winnende gokstrategie is dus: zelf een casino beginnen.

Maar veel mensen beleven toch plezier aan gokken. Zolang gokken een hobby is, en het je maar een beetje geld kost, lees: minder dan 1% van je inkomen per maand, en houd je daar streng aan, zijn de gevolgen te overzien. Zie geld waar je mee gokt, als geld wat je kwijt bent.

Daarom, om te beginnen, een aantal inderdaad goede tips van ChatGPT om je verliezen beperkt te houden.

Over die professionals gesproken, de zelfhulpgroepen van AGOG en de Jellinekkliniek zijn aanraders bij gokproblemen. Heb je zelf gokproblemen, of iemand die je kent? Neem dan contact op. Dat kan ook online en anoniem.

Ook de gokbranche zelf is met ChatGPT bezig geweest en heeft bestudeerd in hoeverre de antwoorden van de chatbot overeen komen met de werkelijkheid. ChatGPT blijkt qua Nederlandse gokwetgeving een beetje achter te lopen, wat te maken heeft met de trainingsset die aan het begin van de corona-epidemie is afgebroken. In dit overzichtsartikel vind je een gedetailleerd overzicht.

Gokdeskundigen raden daarom aan om in ieder geval alleen bij in Nederland erkende casino’s te gokken. Dan weet je zeker dat je niet opgelicht wordt en is er de mogelijkheid om met een limiet te spelen. Het moge duidelijk zijn, speel altijd met een limiet. Zo weet je zeker dat je niet in de schulden komt, en blijft gokken een hobby.

10. Schrijf een essay over een willekeurig onderwerp

Dit is waarschijnlijk wel de toepassing van ChatGPT die het meeste de aandacht heeft getrokken. Het is mogelijk om over bijna elk willekeurig onderwerp ChatGPT een artikel te laten schrijven.

De makers van ChatGPT hebben daarbij hun best gedaan om omstreden onderwerpen, lees, onderwerpen waar de meeste activisten bezwaar tegen maken, af te schermen.

Probeer je bijvoorbeeld een artikeltje te laten schrijven met als strekking dat klimaatverandering eigenlijk best wel tof is, over de mindere kanten van Mohammed of een lofzang op Donald Trump? Dan is de kans vrij groot dat je te horen krijgt dat het hier om een omstreden onderwerp gaat.

Dus ChatGPT een eigen versie van Salman Rushdie’s Duivelsverzen laten schrijven, waarin Donald Trump als een gereïncarneerde transgender profeet de klimaatsverandering ontkent, gaat een beetje lastig worden. Maar gelukkig zijn er nog mogelijkheden genoeg. Twee voorbeelden.

Dit klopt behoorlijk goed met de stand van zaken wat betreft deze protowetenschap.

Nu een fictieve tekst. ChatGPT wijst er braaf op dat dit een fictief scenario is.

Een tweede poging. Deze keer met een explicietere prompt.

Geen onaardig resultaat. Er staat een flinke semantische fout in de eerste zin: de wind IS immers de lucht. Het verhaal oogt verder wat vlak, wat te maken heeft met de manier waarop ChatGPT te werk gaat: alleen woorden die een hoge waarschijnlijkheid hebben, worden genoemd.