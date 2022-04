Tienduizend Nederlanders slaan handen ineen voor Nachtwacht op Reddit

Deze ‘gepixelde’ versie van de Nachtwacht prijkt prominent op Reddit, maar daar waren tienduizend Nederlanders en flink wat organisatie voor nodig.

Voor fanatieke Redditors was het op 1 april feest: r/Place keerde terug. De eerste grote aankondiging van r/Place was in 2017 en toen was het de bedoeling dat er grote kunstwerken gemaakt konden worden van een bepaald aantal pixels. Iedereen kon erbij en iedereen mocht een pixel plaatsen, met een tijdslimiet.

r/Place

Voor 1 april 2022 keerde r/Place terug. Ga je naar dat adres (via onze link of reddit.com/r/place) dan zie je bovenaan een groot canvas. Zoals gezegd mag iedereen een pixel plaatsen (in één van de zestien 16-bits kleuren). Doe je dat, dan moet je wel vijf minuten wachten tot je nog een pixel mag plaatsen, zodat het tot op zekere hoogte nog een beetje gereguleerd kan worden.

Een ‘still’ van r/Place op 4 april 2022

Nachtwacht op Reddit r/Place

Zoals je ziet zijn er gigantische kunstwerken gemaakt van meerdere duizend pixels op r/Place. Hoe doe je dat als je maar ééns in de vijf minuten een pixel kunt plaatsen, zonder dat iemand anders er met je plekje vandoor gaat? Daarvoor moet er het één en ander georganiseerd worden. Hoe dat werkt? Dat weten we door een Nederlandse inslag op r/Place. Links onderin is namelijk De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn en een VOC-schip (wat ook een kunstwerk is? Ondergetekende kent hem niet). Een aardig indrukwekkend (en groot!) staaltje pixel-kunst. Het bestaat uit zo’n 10.000 pixels en als je maar ééns in de vijf minuten een pixel mag plaatsen, kan dat wel even duren.

Grote organisatie

Vandaar dat er dus niet één persoon, maar zo’n tien duizend man achter De Nachtwacht op Reddit zit. Dat meldt Groningse student Billy Laarakkers aan Nu.nl. Hij is één van de organisatoren van het plaatsen van De Nachtwacht. Zij hebben een Discord-server waar alles op gecommuniceerd wordt. Niet alleen met de tienduizend pixelkunstenaars, ook met andere georganiseerde groepen op r/Place om te coördineren waar De Nachtwacht geplaatst mag worden en, misschien nog wel belangrijker, dat niet een andere groep hun pixelkunst over het werk van Van Rijn heen kalkt.

Voorbereiding en onderhoud

Toen duidelijk werd dat r/Place weer open ging, begon het plannen. Er werd een versie van De Nachtwacht in een spreadsheet ontworpen, zodat het er goed uit zou zien in pixels. Toen r/Place open ging en de plekjes werden verdeeld, ging het ‘leger’ van tienduizend man los op de pixels en moest iedereen er eentje plaatsen zonder dat die tijdslimiet overschreden werd.

We zeggen ‘leger’, want het is echt een soort wereld. Laarakkers legt uit dat elke ‘community’ ook echt gezien wordt als een land op r/Place. Elk land heeft diplomaten. Vervolgens zijn er met meerdere landen allianties gevormd en die omvatten dat aanvallen tegengehouden worden. Mocht dus iemand hardhandig De Nachtwacht proberen te vandaliseren, dan zullen meerdere landen dat tegenhouden. Er gaat dus meer achter schuil dan wat pixels plaatsen. Het ultieme doel is om de Nederlandse cultuur op r/Place te laten shinen. Om De Nachtwacht nog even intact te houden alvorens r/Place weer sluit op dinsdag, blijven een aantal Redditors de hele nacht op. Je moet het er maar voor over hebben!