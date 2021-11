Tiener steelt 32 miljoen aan crypto van één persoon

De tiener kon echter gepakt worden door de politie en de gestolen crypto zal terugkeren naar de eigenaar.

De grootste diefstal op het gebied van cryptocurrency waarbij één persoon betrokken is. Een tiener in Canada heeft nogal een primeur te pakken. Lang genieten van zijn diefstal was er niet bij. De politie in het land was de dief op het spoor en kon hem inrekenen.

Tiener steelt crypto

In totaal had de tiener voor 46 miljoen Canadese dollar aan cryptocurrency gestolen. Dat komt omgerekend neer op meer dan 32 miljoen euro. De eigenaar van al die miljoenen werd door de dief op het verkeerde been gezet. Zo wist de tiener aan de hand van een SIM swap de eigenaar te bestelen. Het telefoonnummer van het slachtoffer werd gekaapt en zo konden twee factor authenticaties uitgevoerd worden. En die gaven toegang tot accounts waar miljoenen euro’s aan crypto digitaal was opgeslagen.

Door dom handelen van de dief liep deze persoon tegen de lamp. De tiener had namelijk een deel van het geld gebruikt om een zeldzame gebruikersnaam te registeren voor een game. Die transactie trok de aandacht van de politie in Hamilton en daardoor kwamen ze de dief op het spoor. Er kon direct al beslag worden gelegd op 7 miljoen Canadese dollar aan gestolen crypto.