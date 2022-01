Tiener wil minstens 50.000 dollar van Elon Musk om privévluchten te stoppen

Het aanbod van Elon Musk is keihard afgeslagen en de tiener wil meer geld zien om te stoppen met het tonen van privévluchten.

Je staat er niet elke dag bij stil, maar behoorlijk wat informatie is publiekelijk. Gewoon op te zoeken op het internet. Schepen in het water bijvoorbeeld, maar ook informatie met betrekking tot vliegtuigen en helikopters. In real time. Een slimme jongen heeft een Twitter-account opgezet genaamd ElonJet waar je actueel de locatie van de privéjet van Elon Musk kunt volgen. De Tesla-man is er op z’n zachtst gezegd niet heel blij mee.

Elon Musk privévluchten

Elon Musk wilde graag dat het account stopte met het delen van zijn privévluchten. De tiener kreeg een aanbod van 5.000 dollar. Tegenover Business Insider zegt de ontwikkelaar te lachen om dit bedrag en wil minstens 50.000 dollar zien. Want, zo zegt hij, het bouwen van deze toepassing heeft hem veel tijd gekost. Tijd die meer waard is dan 5.000 dollar.

Als Elon Musk echt wil dat de tiener actie onderneemt zal hij dus de portemonnee moeten trekken om die privévluchten uit de lucht te krijgen. Tegelijkertijd is het een gebed zonder eind. Want deze ontwikkelaar mag dan stoppen. Een andere slimme kop kan ook zelf zo’n tool bouwen en Musk, of een andere beroemdheid met een eigen vliegtuig, ermee chanteren voor geld. Voor zover bekend denkt Musk na om het ‘losgeld’ van 50.000 dollar te betalen. Voor de ondernemer is het bedrag natuurlijk peanuts. Het vermogen van Elon Musk wordt geschat op 222 miljard dollar.