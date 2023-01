Tijd om je auto in te ruilen? In deze 3 situaties is dat verstandig

Als je besluit om je auto in te ruilen, is de grote vraag: wanneer is het juiste moment om dit te doen? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Dit hangt namelijk af van je portemonnee en je budget. De één besluit om zijn nieuwe auto na vier jaar in te ruilen, de ander geeft juist de voorkeur aan vier jaar oude auto’s omdat de prijs dan aantrekkelijker is.

Er zijn een aantal veelvoorkomende situaties waarin mensen besluiten om hun auto in te ruilen. In dit artikel lees je welke situaties dit zijn.

Situatie #1: Ik heb een grotere auto nodig

Grote auto’s verbruiken meer, hebben een hogere wegenbelasting, het onderhoud kan duurder uitvallen en ook de verzekeringspremie is vaak hoger. Besluit je om samen met je partner te gaan wonen? Of verwacht je gezinsuitbreiding? Dan is het niet meer de vraag óf je een grotere auto wilt kopen, maar welke. Wat onze favoriete 5-zits en 7-zits auto is, lees je hieronder.

Favoriete 5-zits auto: Toyota RAV4

Deze innovatieve Toyota, inclusief trekhaak, is een hybride auto. Dit betekent dat je zowel gebruik maakt van de elektro- als de verbrandingsmotor. Met een verbranding van 1 op 17 is deze hybride auto zeker zuinig te noemen. De elektrische actieradius bedraagt gecombineerd 75 kilometer of 98 kilometer in de stad.

Eenmaal de bestemming ingevoerd in het ingebouwde full map navigatiesysteem, zal je het complete geluidsspectrum ervaren. Storing in je radio is verleden tijd, dankzij de ingebouwde DAB-ontvanger. Het systeem is bovendien volledig aan te sturen via je stem.

Favoriete 7-zits auto: Renault Espace

​​Deze ruime 7-zits auto is gebouwd in de Franse Renault-fabriek in Douai. Met de Renault Espace beschikt je auto over voldoende ruimte voor het gehele gezin. Er zijn, naast royale zitplaatsen, ook voldoende opbergvakjes en kastjes te vinden. Deze Espace is ook in de benzine variant verkrijgbaar. Het gemiddeld verbruik is 1 liter op 15 kilometer, wat voor een benzineauto zuinig te noemen is.

Profiteer van de verschillende slimme technieken in deze optimale gezinsauto, zoals de dimlichten die automatisch aan- en uitgaan, voorstoelen die een massagefunctie hebben en verwarmd zijn, het stuurwiel dat kan worden verwarmd en elektrisch te verstellen stoelen met geheugen.

Situatie #2: Ik heb een kleinere auto nodig

Kleine auto’s zijn goedkoper in gebruik dan de grotere auto’s. Je hoeft namelijk minder vaak te tanken, bent minder kwijt aan de motorrijtuigenbelasting en profiteer van een goedkopere verzekering. Ook het onderhoud valt doorgaans lager uit. Zijn je kinderen het huis uit? Of ga je scheiden? Dan kan het slim zijn om je auto in te ruilen voor een kleiner model. Wij hebben onze favoriete kleinere 4-zits auto voor je uitgelicht.

Favoriete 4-zits auto: Toyota Aygo

De Aygo bestaat al vele jaren. Elke keer vindt er een modernisering plaats, zo ook in 2018. Het karakter van de motor is geoptimaliseerd, waardoor er meer trekkracht is ontstaan. Ook het aangepaste dashboard en de nieuwe beschikbare kleuren laten zien waar Toyota zich in 2018 mee bezig heeft gehouden.

De Toyota Aygo staat op de vierde plaats van de zuinigste compacte auto’s. Ondanks dat deze Aygo geen hybride variant is, rijdt deze zuinig met 1 liter op 26 kilometer. De comfortabele vering en demping maken dit een ideale kleine auto voor in de stad, maar ook op de buitenwegen. Naast het zuinig rijden, is deze 4-zits auto ook nog eens ijzersterk. De Aygo beschikt over een alarm klasse 1 (startblokkering), led dagrijverlichting, een start-stop systeem, multimedia-voorbereiding en een autotelefoonvoorbereiding met bluetooth.

Situatie #3: Ik verwacht dat mijn auto onderhoud nodig heeft

Een auto die meer op leeftijd is, vraagt meestal om regelmatig onderhoud. Dan rijst de vraag: Wanneer is je voertuig nog een dure onderhoudsbeurt waard en wanneer kun je beter je auto inruilen voor een ander? Een lastige kwestie die niet 1-2-3 goed te beantwoorden is. Je zult zelf de afweging moeten maken tussen een nieuwe (tweedehands) auto aanschaffen en het behouden van je huidige auto met de hoeveelheid onderhoud die deze nodig heeft.

Besluit je om je auto in te ruilen en wil je voorlopig niet druk zijn met onderhoud? Het zijn vooral de Japanse automerken die weinig onderhoud nodig hebben. Wij zetten een aantal auto’s van betrouwbare Japanse merken voor je op een rij, die meestal niet vragen om veel onderhoud.

Mazda 2

De Mazda 2 heeft de eigenschappen van een echte Japans voertuig, dankzij de toonaangevende techniek en de hoge mate van degelijkheid. De elektronische systemen die verwerkt zitten in deze Mazda helpen jou om comfortabel de weg op te gaan. Zo is er een automatisch inschakelbare verlichting, verstelbaar stuur, boordcomputer en een regensensor.

Toyota C-HR

De hybride Toyota C-HR ziet er niet alleen indrukwekkend uit, dit Japanse voertuig rijdt ook nog eens lekker. Wanneer je een bocht door wilt gaan, stuur je direct en scherp. Ook de wegligging is steviger in vergelijking met andere SUV-modellen, waardoor je je veilig voelt als je op pad bent.

Het gemiddelde verbruik bedraagt 1 liter op 25 kilometer en valt hiermee onder energielabel A.

Wil je niet voor onverwachte kosten komen te staan? Dan kun je overwegen om je nieuwe auto te private leasen. Bij private lease betaal je een vast bedrag per maand, inclusief bijvoorbeeld de kosten voor onderhoud. Meer weten?