Tijd om je iPhone 6s en SE in te ruilen voor iOS 15 - Apparata

Lekkers stellen dat het tijd wordt om de iPhone 6s, Plus en de originele SE in te ruilen, want ze krijgen geen iOS 15 upgrade meer.

Zuinige Apple-gebruikers met een iPhone 6s, 6s Plus of SE kregen dit jaar nog een klein cadeautje mee. Namelijk nog een extra jaar een iOS upgrade. Maar volgens lekkers is het nu toch echt afgelopen voor die toestellen de iPhone 6s of originele SE en zul je moeten upgraden. Tenminste, als je iOS 15 wilt ontvangen.

iOS 15 niet naar iPhone 6s en SE

Volgens TheVerifier (via MacRumors) plant Apple geen upgrade naar iOS 15 voor de iPhone 6s en originele SE. De website voorspelde eerder correct de line-up van toestellen die een iOS-upgrade kregen, maar zat er ook regelmatig naast.

Hoe dan ook, de toestellen uit respectievelijk 2015 en 2016 zijn de oudste iPhones die nog op iOS 14 draaien. Het meest recente besturingssysteem van Apple is volgens de insiders dus ook het laatste.

En dat is behoorlijk netjes van Apple. Het is niet heel ongebruikelijk voor het merk om een smartphone maximaal 4 à 5 jaar software ondersteuning te blijven bieden. Dat in tegenstelling tot veel andere fabrikanten, die soms slechts maximaal enkele jaren smartphones van een nieuw besturingssysteem voorzien.

De website geeft overigens geen verdere informatie over softwareondersteuning van de iPad. We weten dus niet of iPadOS 15 straks naar alle huidige iPads met versie 14 verhuist.

Uiteindelijk moeten we nog even wachten tot iOS 15 daadwerkelijk in de virtuele winkel ligt. Het nieuwste besturingssysteem van Apple komt doorgaans in september uit. Tot die tijd h