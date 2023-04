Tijdelijk Dogecoin-logo op Twitter stuwt koers omhoog

Een stunt van Twitter-eigenaar Elon Musk liet de cryptomunt Dogecoin even genieten van een kortstondige rally.

Dogecoin beleeft korte rally

De cryptomarkt heeft het moeilijk, en vooral memecoins als Dogecoin kunnen wel een zetje gebruiken. De kortstondige verandering van de Twittervogel in de bekende Dogecoin hond, stuwde de cryptomunt direct omhoog. De piek was van korte duur. Waar de koers even snel steeg van zeven tot iets meer dan negen cent, is de Dogecoin koers ondertussen (8 april 2023) weer terug richting de oorspronkelijke waarde van € 0,07. Dat gebeurde nadat het Dogecoin logo weer vervangen werd door het Twitter logo. Hoe het koersverloop in de toekomst zal zijn, is lastig te voorspellen.

Memecoin Dogecoin omstreden

Tesla-directeur Musk staat al langer bekend als een liefhebber van crypto in het algemeen, en de dogecoin in het bijzonder, en er zijn talloze klonen van deze meme coin actief waarin Musk, Tesla en shiba inu honden een belangrijke rol spelen. Ondanks deze steun van Musk is er een pessimistisch onderzoek, dat stelt dat Dogecoin alle waarde zal verliezen.

Voor de Dogecoin pleit dan weer dat er veel enthousiaste gebruikers zijn en dat deze behoorlijk trouw zijn aan hun munt. Voor een munt die oorspronkelijk begonnen is als een hobbyproject, doet de Dogecoin, die al meer dan tien jaar bestaat, het niet slecht.

Vooruitzichten cryptomarkt

De vooruitzichten voor de cryptomarkt zijn wisselend. Volgens sommige kenners zal de bitcoinkoers sterk stijgen, omdat de dollar aan het verzwakken is. Volgens anderen is dit niet waar, omdat weliswaar bitcoins schaars zijn, maar er talloze andere munten zijn die dezelfde rol als bitcoins kunnen vervullen.

Een voorbeeld van zo’n alternatieve munt is natuurlijk de dogecoin. Ook zijn er twijfels, hoe goed de encryptie van cryptomunten bestand is tegen geavanceerde quantumcomputers, en in hoeverre overheden crypto’s gaan verbieden, zoals in China gebeurd is. Want een munt die buiten de banken om werkt, en die niet is stil te leggen, is niet erg populair bij machthebbers.