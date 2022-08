Tik dit superjacht voor een schijntje op de kop

Peter Insull’s Yacht Marketing

Dit superjacht komt op de markt en doordat het van een Rus was, kan jij het met een fikse korting kopen.

Lekker dobberen voor de kust. Glaasje champagne erbij dat uitgeschonken wordt door het personeel. Het kan allemaal! Dit superjacht komt namelijk binnenkort op de markt en je krijgt vermoedelijk een flinke korting.

Superjacht

We hebben het hier over een superjacht van een Rus. Deze is (natuurlijk) in beslag genomen en gaat nu de verkoop in. Sterker nog, het gevaarte komt op de markt middels een veiling. Bijzondere hieraan is dat er geen minimum prijs aan verbonden zit. Grote kans dat je hem voor een mooi prijsje kan kopen. Je moet echter nog steeds goed in de slappe was zitten, de boot heeft een waarde van ongeveer 75 miljoen dollar.

De boot is aan de ketting gelegd, omdat de eigenaar op een zwarte lijst staat. De eigenaar Dmitry Pumpyansky, hij heeft zijn immense vermogen te danken aan de staalindustrie. Hij was te laat om zijn jacht naar Rusland te brengen en daarom is het in beslag genomen.

Veiling

Je moffelt een dergelijk jacht van 72 meter lang ook niet gemakkelijk weg. Het hooggerechtshof van Gibraltar oordeelde eerder dat het schip in beslag genomen moest worden. Daarna moest het gelijk verkocht worden. Dat ging dus lekker rap. Het geld van de veiling gaat linea directa naar de Amerikaanse bank JP Morgan. Het jacht valt namelijk onder het beheer van Pyrene Investments. Deze heeft een lening lopen bij de bank. De bank heeft nog een goede 21 miljoen dollar tegoed. Dat lijkt wel in orde te komen met deze verkoop.

Interesse gekregen? Op 23 augustus wordt het bootje toegekend aan de hoogste bieder!