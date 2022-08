Tikkie komt met langverwachte functie

Het betaalsysteem Tikkie komt met een nieuwe langverwachte functie dat je kan gebruiken met al je vrienden.

Tikkie is helemaal geïntegreerd in Nederland. We versturen veel Tikkie’s als we nog geld van iemand krijgen. Dit op een eenvoudige online manier waar we allemaal gelukkig van worden, en nu komt het bedrijf met een nieuwe functie.

Langverwachte functie Tikkie

Natuurlijk komt het bedrijf met een pakkende naam: Groepie. De naam zegt het eigenlijk al: je kunt een betaalverzoek versturen binnen een groep. Ideaal. In een groep met vrienden of familie kan iedereen daar zijn of haar uitgaven in kwijt. Hierna wordt dit verdeeld over de deelnemers en kan er betaald worden. Dit is met name handig na een vakantie, een avondje stappen of bij het kopen van cadeaus.

We zien het wel vaker dat populaire functies overgenomen worden door concurrenten. Hier is dat ook wel een beetje het geval. De functie lijkt behoorlijk op de app WieBetaaltWat. Deze app doet eigenlijk hetzelfde. Tikkie heeft nu een soortgelijke functie ingebouwd in versie 5.0 van de app.

Groepie

In de nieuwe versie van de app zie je bovenaan de nieuwe optie staan. Klik daarop en je kunt de nieuwe groep een naam geven. Vervolgens deel je deze met anderen. Dit kan op verschillende manieren, maar de meeste mensen zullen dit via WhatsApp doen. Iedereen kan dan geld toevoegen (wat hij of zij hebben uitgeven). Lekker makkelijk: Tikkie rekent zelf uit wie wat aan wie moet betalen. Zelf uitrekenen behoort hiermee tot het verleden.

Om dit te kunnen doen moet je natuurlijk wel de Tikkie-app gebruiken. Als iedereen klaar is kan er een Tikkie gemaakt worden, zodat iedereen kan betalen of geld kan ontvangen. Enige probleem is dat er een overvloed is aan soortgelijke functies. Veelal ook bij je bank zelf. Trouwens, Tikkie is van ABN AMRO. Hierdoor zal niet iedereen de app hebben en toegevoegd kunnen worden. Of het is juist een reden om de app te downloaden.