TikTok introduceert timer voor minderjarigen

Met de nieuwe speciale timer voor minderjaren wil TikTok het platform minder verslavend maken voor jongeren. Alleen als je een wachtwoord invoert, kun je verder met het kijken van filmpjes. De introductie van deze timer is niet de eerste maatregel voor jongeren. Eerder werd er al een melding geïntroduceerd die gebruikers ontvingen als ze te lang actief waren op TikTok.

Meer over TikTok

In 2022 gebruiken in Nederland 3 miljoen mensen TikTok. Met TikTok kunnen videoclips worden gemaakt met een tijdsduur van 15 tot 60 seconden. Deze video’s kunnen worden gedeeld met vrienden. Net als bij bijvoorbeeld Facebook en Instagram kun je deze video’s liken en eronder een reactie plaatsen. De groei van dit platform heeft inmiddels ook doorgezet bij de twintigers, vooral bij de leeftijdscategorie 20 tot en met 24 jaar. Zie in de video hieronder hoe TikTok werkt.

Ophef over TikTok

Naast de alsmaar toenemende populariteit van TikTok, zorgt het kanaal ook voor flink wat ophef. Zo is het bijvoorbeeld volgens de Vicevoorzitter van de Europese Commissie nodig om data van gebruikers beter te beschermen. Chinese werknemers hebben toegang gehad tot de gegevens van Amerikaanse gebruikers, waaronder ook data van Amerikaanse kinderen. Ook in Europa lijken de gegevens van gebruikers niet veilig te zijn.

Naast de veiligheid van gebruikers, wordt ook gezegd dat TikTok westerse kinderen dommer houdt dan Chinese kinderen. De algoritmes waar TikTok gebruik van maakt, bepalen welke video’s jij te zien krijgt, inclusief enkele nare bijwerkingen die dit heeft. Zo krijgen jongeren bijvoorbeeld vaak filmpjes te zien over zelfmoord of zelfbeschadiging.

Ouders een belangrijke rol bij verantwoord gebruik

Jongeren kunnen ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de timer na 60 minuten actief gebruik. In dat geval is er het verzoek om een timer in te stellen na 100 minuten. Maar ook ouders of verzorgers die hun kinderen controleren met een gekoppeld profiel kunnen ervoor kiezen deze timer in te stellen. Daarnaast is het ook mogelijk om in te zien hoeveel tijd er wordt besteed door je kind op TikTok.

De Consumentenbond is blij met de nieuwe timer, al worden er kritische vragen gesteld over de hoeveelheid verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen die TikTok gebruiken. Ouders hebben een belangrijke rol in verantwoord gebruik van TikTok, maar ook op andere kanalen zoals Instagram en Facebook.

Hoe bescherm je als ouder je kind online?

Heb je minderjarige kinderen die actief zijn op sociale media? Je kind kan – zonder dat dit de bedoeling is – terecht komen op seksueel getinte sites of slachtoffer worden van cybercrime, online pesten of seksueel misbruik, ook wel bekend als grooming. Om dit te voorkomen kun je als ouder de volgende maatregelen nemen:

Ouderlijk toezicht

Je kunt als ouder gebruik maken van de ouderlijk toezicht app om je kind online te beschermen. Op de mobiel van je kind kun je hiermee apps uitschakelen of onzichtbaar laten worden. Ook kun je bijvoorbeeld een tijdslot zetten, zodat er na bijvoorbeeld half 8 geen online activiteit meer plaatsvindt. Lees hier meer over het instellen van ouderlijk toezicht.

Opvoeding over internet

Welke vorm van ouderlijk toezicht je ook toepast, het allerbelangrijkste blijft je kind vertellen wat de gevaren zijn van het internet. Stel je kind of kinderen de vragen: wat doe je online? Waarom is het juist dat wat je leuk vindt? En wat doe je als bijvoorbeeld een onbekende een online vriend wilt worden.

Als ouder kun je het beste niet veroordelend overkomen als je kind of kinderen antwoord geeft op de vragen die je stelt. Het belangrijkste is dat je kind bij schokkende beelden of bij vervelende situaties online naar jou toe durft te stappen. Bekijk hier hoe je met 5 pedagogische tips kunt beginnen met mediaopvoeding. Of bekijk de video hieronder.