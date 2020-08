TikTok is het zat en gaat Trump aanvechten

Uiteindelijk mag de rechter oordelen in dit TikTok vs Trump gevecht.

Donald Trump maakt in zijn periode als president niet bepaald goede vrienden met de Chinese bedrijven. Eerst moest Huawei eraan geloven en nu is TikTok aan de beurt. De president eist min of meer dat ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, het bedrijf verkoopt aan een Amerikaanse eigenaar.

In eerste instantie kreeg TikTok 45 dagen de tijd om de boel te verkopen. Later is dit aangepast en heeft TikTok 90 dagen de tijd gekregen. Het Chinese bedrijf laat het er niet bij zitten en gaat deze zaak officieel aanvechten bij de rechter. TikTok sleept de Amerikaanse regering voor het gerecht.

Trump is van mening dat TIkTok een gevaar is voor de inwoners van de Verenigde Staten. Zo zou TikTok informatie kunnen geven aan de Chinese regering. TikTok heeft altijd gezegd dat dit onzin is. Trump heeft ook nooit bewijs aangeleverd voor zijn uitspraken. Daarom stapt TikTok dan ook naar de rechter om te voorkomen dat het bedrijf zonder gedwongen verkoop straks moet verdwijnen uit de VS.

Het is aan de rechter om te bepalen of Trump zijn gelijk krijgt of TikTok. Met een uitspraak zal de zaak zeker niet voorbij zijn. Mocht TikTok gelijk krijgen, dan zal de Amerikaanse president ongetwijfeld met zijn vuist op tafel slaan om alsnog iets voor elkaar te krijgen. Als we één ding van Trump weten, is dat hij het er nooit bij laat zitten.