Trump geeft toch groen licht voor TikTok [video]

TikTok gaat los met grappige memes, maar Microsoft lacht het laatst.

Net als in de rest van de wereld is TikTok ook razend populair in Amerika. Dit leidt tot zorgen bij president Trump. Omdat TikTok een Chinees bedrijf is verdwijnen de data van de zich massaal registrerende jeugd naar China en daar is Trump niet gerust op. Trump dreigde met een ban, maar na een weekend vol commotie lijkt er nu toch een oplossing in de maak.

Wat is de status bij TikTok vs. Trump?

Trump heeft het vizier al enige tijd op TikTok gericht. Hij maakt zich zorgen over het feit dat TikTok een Chinees bedrijf is. Dit leidt bij Trump tot de angst dat deze gegevens bij de Chinese machthebbers terecht komen. De verzekering van de eigenaren dat dit niet zo is, is voor hem onvoldoende.

Microsoft was al in gesprek om de Amerikaanse tak over te nemen, maar vrijdag liet Trump weten dat hij dit niet zag zitten en dat hij overwoog om TikTok vanaf afgelopen zaterdag in Amerika te verbieden. Dat werd wereldnieuws en uiteindelijk is het niet zover gekomen. Vannacht bleek dat Microsoft toch verder mag praten over een overname. Inmiddels had TikTok zich echter al geroerd…

TikTok maakt zich vrolijk om Trump

De rel tussen Trump en TikTok is al even aan de gang in Amerika. TikTok-gebruikers doen er dan ook alles aan om zich te verzetten en mikken daarbij vooral op de verkiezingscampagne van Trump.

en dus gaat TikTok los. Er is zelfs een heuse ‘take me with you challenge’ waarbij Trump op de hak genomen wordt.

Overigens zijn er ook meer ludieke vormen van protest, zoals onderstaande ‘Trump take me with you challenge’.

Hoewel er veel om gelachen wordt zou Microsoft wel eens de lachende derde kunnen worden.

Lacht Microsoft het laatst?

Na alle commotie liet Microsoft vannacht weten dat zij na een persoonlijk gesprek tussen CEO Satya Nadella en ‘The Donald’ himself toch groen licht krijgen om de overnamegesprekken voort te zetten. Ook de persvoorlichter van het Witte Huis bevestigde dit.

What’s the right answer?



Have an American company like Microsoft take over TikTok.



Win-win.



Keeps competition alive and data out of the hands of the Chinese Communist Party. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 1, 2020

De overname zou al vanaf 15 september moeten plaatsvinden. Er is nog geen deal en er zijn ook nog bestuurlijke hobbels te nemen. Of dit een probleem wordt valt te betwijfelen. Microsoft heeft natuurlijk een ijzersterke positie nu TikTok wel kan raden wat Trump gaat doen als er geen overname komt. De verwachting is dan ook dat de verkoopprijs van de Amerikaanse activiteiten ver onder de marktprijs (het concern is gewaardeerd op $ 50 miljard) zal liggen. Daarmee haalt de techgigant bij overname, in ieder geval in Amerika, het meest populaire social media netwerk van het moment binnen tegen, naar verwachting, zeer gunstige voorwaarden. Zou iemand daar al een TikTok over maken?

Overigens schreven wij al eerder dat de Chinese overheid niet de grootste zorg voor ouders is als hun kind op TikTok zit.