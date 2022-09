TikTok steeds grotere concurrent voor Google search

De razend populaire Chinese site TikTok, is niet direct waar je aan denkt als zoekmachine. Toch lijkt deze verzamelplaats van korte videofilmpjes in razend tempo populair te worden als alternatief voor Google.

Tiktok, HET medium voor generatie Z

Generatie Z, de mensen die nu tieners of jongvolwassenen zijn, zijn opgegroeid met de korte grappige filmpjes van TikTok. YouTube filmpjes al gauw enkele minuten duren is 30 seconden een lange tijd voor een filmpje op deze site. Dat maakt deze site erg populair onder kinderen en pubers voor wie het leven niet snel genoeg kan gaan.

Wil je snel iets weten en hou je niet van lezen? Dan is TikTok the place to go. Je ziet meteen hoe het er uitziet in plaats van dat je af moet gaan of op taal. Geen wonder dat als je wil weten waar een leuk restaurant is, of hoe iets eruit ziet, dat jongeren dan eerder gaan kijken op TikTok dan de tekst intypen op Google.

Tiktok minder gemanipuleerd door SEO

Maar TikTok heeft nog een enorm groot voordeel. Het is niet makkelijk om te adverteren bij de site, of een dure firma in te huren om op nummer een te komen, zoals bijvoorbeeld bij Google wel kan.

Dus als je zoekresultaten op TikTok ziet, weet je dat de meeste mensen dit een zinnig zoekresultaat vinden, niet omdat een of ander duister algoritme dat vindt. Dat maakt het een stuk authentieker. Voor zolang het duurt natuurlijk, omdat steeds meer marketingbureaus zich op deze snelgroeiende en lucratieve markt storten.

De toekomst?

Dat concept spreekt generatie Z erg aan. Meer dan de helft van de jongvolwassenen gaat daarom op TikTok en niet op Google zoeken naar bijvoorbeeld advies over personal finance.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dus wat dat betreft zullen de Amerikaanse softwaregiganten zich toch wel flink zorgen maken. Want volgens verwachting zal zoekmachine van TikTok populairder worden dan die van YouTube in 2024.