TikTok test ingrijpende verandering - Apparata

Gaat TikTok met deze test zichzelf de nek omdraaien, of is het juist een slimme verandering van de populaire app?

Wat Vine niet voor elkaar kreeg, is TikTok wel gelukt. Namelijk op de langere termijn een succesvolle app neerzetten en zo voorkomen dat je een eendagsvlieg wordt. Maar waar ligt de volgende stap? Stilstaan is immers achteruitgang en daarom test ook TikTok nieuwe mogelijkheden.

Het ongelofelijk populaire sociale platform test op dit moment de mogelijkheid om video’s tot en met drie minuten te maken. De huidige maximale opnametijd ligt normaal gesproken op een minuut. Willekeurige gebruikers van TikTok krijgen een melding dat ze deel uitmaken van de test van het platform.

De vraag is of iets fundamenteels veranderen van de basis een goede stap is. Gebruikers kunnen angstig reageren en opeens weglopen. Toch kennen we voldoende voorbeelden zoals Facebook en Instagram die ook niet bang waren om grote veranderingen door te voeren. Voor deze bedrijven heeft dit dusdanig goed uitgepakt dat ze er juist door zijn gegroeid. Denk aan de mogelijkheid om video’s te maken met Instagram of de komst van advertenties naar het platform.

Het kan dus alle kanten op voor TikTok. Maar voorlopig is het nog een test, dus het is afwachten of de drie minuten een blijvertje zijn.