TikTok verslaafd aan seks, drugs en drank [video]

Als je de kinderen een beetje volgt kan de social media app TikTok je vast niet ontgaan zijn. Gezellig leuke dansjes doen en elkaar uitdagen met challenges. Klinkt onschuldig toch?

Inmiddels lijkt men beter te weten. Waar we eerder al berichtten dat de ‘outlet challenge’ weinig met winkelen van doen had maar er wel toe kan leiden dat je als ouder de kamer kunt witten of kunt verhuizen (om van erger niet te spreken) is het weer raak.

Het blijkt namelijk kinderlijk eenvoudig om allerlei content op te zoeken die voorzichtig gezegd, niet direct aan te raden zijn op een kinderplatform.

Zo heeft een cartoonsite een filmpje waarop grappen gemaakt worden over het fenomeen comazuipen.

Of het grappig is kun je betwijfelen, maar op TikTok doen de kinderen (fragmenten) van deze cartoon na. Nu kun je dit wellicht nog als ‘kattekwaad’ zien, maar het gaat al snel verder.

Zo kost het niet veel moeite om een filmpje te vinden waarin redelijk grafisch een ‘grap’ over aanranding wordt gemaakt.

Het is redelijk eenvoudig om deze filmpjes op te sporen. Hiervoor hoef je alleen maar de hashtags te gebruiken. Bedenk iets willekeurigs waarvan je niet wilt dat kinderen het zien en zet het achter een hashtag. Grote kans dat de selectie filmpjes die getoond worden je zal verbazen.

Uiteraard heeft TikTok een social media beleid en verbiedt men braaf van alles, maar zoals we al eerder zagen is het haast onmogelijk om de content op social media normaal te monitoren. Uit een klein testje blijkt daarnaast dat sommige hashtags in het Engels wel zijn geblokkeerd, maar in de Nederlandse vertaling miljoenen views geven (zie bijvoorbeeld #sex vs. #seks).

TikTok lijkt inmiddels, gek genoeg dankzij de Brexit, te beseffen dat dit niet kan en dat actie nodig is. De Britten zetten namelijk in op vergaande regulering van social media. Om al te veel beperkingen tegen te gaan reageren social media-reuzen, waaronder TikTok met eigen initiatieven.

Zo kun je als ouder nu meekijken met wat jouw kind op TikTok doet en hoe lang hij of zij aan de slag mag. Dit doe je door de laatste versie van TikTok te downloaden en in te loggen. Vervolgens kun je naar de ‘me’ pagina en in de privacy instellingen het menu ‘digital wellbeing’ opzoeken. Hier heb je de keuze uit drie opties. De eerste twee opties zijn om jezelf te beschermen, maar met de optie ‘Family Safety Mode’ kun je aangeven hoe lang een familielid op de app mag, welke content wel en niet geschikt is en wie er wel of geen berichtjes mogen sturen. Of het helpt is de vraag, maar je hebt in ieder geval weer wat controle over deze bizar populaire app.

Bron: Evening Standard

Foto: Pexels