TikTok verwijdert duizenden valse video’s

Video’s op TikTok die misinformatie bevatten over het coronavirus worden verwijderd.

Kwaadwillenden gebruik al jaren sociale media om nepnieuws te verspreiden. Aan de bedrijven achter die sociale platformen de taak om dit aan te pakken. Zo heeft ook TikTok regelmatig te maken met dit soort gevallen en is genoodzaakt om video’s te verwijderen.

Het bedrijf heeft bekendgemaakt sinds het begin van dit jaar al 29.000 video’s verwijderd te hebben die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Dat schrijft de BBC. Het gaat hier om video’s die de regels van TikTok overtreden. Misinformatie kan schade toebrengen aan de gezondheid van een persoon of de maatschappij, zo oordeelt TikTok.

Voor TikTok is het een jaar met ups en downs. De app is populairder dan ooit, maar dit heeft tevens een keerzijde. In de Verenigde Staten onderzoekt men of TikTok bijvoorbeeld verboden kan worden. De app heeft een onschuldige kant, maar door onder andere nepnieuws in video’s te verspreiden kan TikTok ook een gevaarlijk platform zijn. Van die 29.000 verwijderde video’s ging het in 3.000 gevallen om filmpjes die misleidende medische informatie bevatten.

Sinds de uitbraak van het coronavirus neemt het corona gerelateerde content toe op TikTok. Het is niet verboden om over COVID-19 te praten op het platform, maar het brengen van misinformatie is niet toegestaan.