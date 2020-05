Tile en Intel zorgen dat je nooit meer je laptop kwijt raakt

Tile en Intel gaan samenwerken om de (laptop) tracker technologie in laptops met een Intel chip te verwerken. Zo raak je nooit meer je laptop kwijt.

Tile produceert al langer een handige gadget waardoor vergeetachtigheid niet meer zo’n probleem is. Het kleine apparaatje kan bijvoorbeeld aan je sleutels, fiets of portemonnee vastgemaakt worden. Vervolgens ping je het kastje als je je hetgeen niet meer kan vinden. Nu gaan Tile en Intel samenwerken om hetzelfde voor je laptop te maken. En nee, je hoeft de gadget dan niet aan je laptop vast te tapen.

Tile in je laptop

Tile en Intel kondigen aan samen te gaan werken om de gadget in laptops te verwerken. Dat wil zeggen dat je geen los apparaatje meer hebt dat je laptop eventueel kan opsporen. De Tile zou zelfs als de laptop in slaapstand staat nog kunnen laten weten waar je computer is.

Uiteraard is het geen wonderoplossing; zeker als je laptop gestolen zou worden, dan heb je een probleem. In principe werkt de feature namelijk op Bluetooth en dat zorgt ervoor dat je wel heel dicht bij de misdadiger moet staan om een audiosignaal te triggeren.

Wel heeft Tile een ander systeem bedacht. Wanneer je te ver weg bent van je gadget, dan laat Tile je ten eerste weten waar het apparaat voor het laatst gepingd is. Soms is weten wáár je precies iets bent kwijtgeraakt al handig. Had je hem nog op je werkt, lag hij in je auto of was je thuis toen het apparaat verdween? Vervolgens zoekt Tile naar een andere Tile in de buurt en weet jouw gadget verbinding te maken met het Tile netwerk, dan heb je alsnog een locatie. En zoals uit onze review van Tile blijkt, werkt dat allemaal best wel goed.

Tile in alle Intel

Hoewel de twee bedrijven niet belachelijk veel informatie prijsgeven over de plannen, is de samenwerking veelbelovend. Intel zou namelijk een Tile standaard kunnen meegeven aan al hun chips. Dat wil zeggen dat de kans straks groot is dat bijna iedere laptop een Tile heeft, wat het oplossen van een diefstal en accidentele zoektochten ontzettend gemakkelijke moet maken.