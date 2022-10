Tim Cook maakt gehakt van de Metaverse

De directeur van Apple, Tim Cook, is geen grote fan van het concept van de Metaverse. En dat laat hij merken ook.

Toekomst Meta de Metaverse?

De CEO van het voormalige Facebook, Mark Zuckerberg, is een ware gelovige in het Metaverse. Hij heeft er met zijn team miljarden tegenaan gegooid om dit realiteit te laten worden en zelfs het moederbedrijf hernoemd van Facebook naar Meta. Beleggers zijn wat minder enthousiast over de visie van Zuckerberg, wat zich uit in de flink gedaalde aandelenkoersen van Meta.

De laatste van de Silicon Valley grootheden die zich negatief uitsprak over het Metaverse concept is niemand minder dan de topman van Apple, Tim Cook.

Verwarring over wat de Metaverse precies is

Het vernietigende commentaar van Cook: de gemiddelde persoon kan niet uitleggen wat de Metaverse precies is. Daarom denkt hij dat de interesse in deze virtuele wereld beperkt zal zijn. Hij vraagt zich openlijk af of mensen lang in deze virtuele wereld willen doorbrengen. Voor wie wel eens een VR bril op heeft gehad, is het inderdaad een beperkende ervaring dat je maar in een heel klein gebied kan bewegen.

Zuckerberg is het daar uiteraard niet mee eens. Hij ziet er zelf verwikkeld in een “filosofische strijd” met Apple, waarbij hij het gesloten technische model van Apple vergelijkt met het open model van Meta.

“Toekomst is augmented reality”

Cook ziet meer in een mengvorm tussen de virtuele en de reële wereld, augmented reality (AR). Veel mensen maakten al kennis met augmented reality via de AR-game Pokemon Go of de voorganger Ingress. Apple is, samen met andere bedrijven zoals Microsoft, Google en natuurlijk ook Meta bezig apparatuur te ontwikkelen om deze augmented reality gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken.

Meer kansen in augmented reality dan in de metaverse

De vraag is of Cook helemaal gelijk heeft. Veel gamers zijn urenlang actief in een spel, en waarschijnlijk zullen toch wel de nodige Facebook gebruikers een virtuele wereld, waarin al hun wensen werkelijkheid kunnen worden, aantrekkelijk vinden.

Maar verder heeft hij natuurlijk wel een punt. Er is meer toegevoegde waarde aan AR dan aan virtual reality, omdat je er goed kan combineren met het dagelijkse leven. Als je in de supermarkt staat, of op andere plekken buitenshuis bent, heb je natuurlijk veel meer aan AR. Dus de groeikansen hiervoor zijn heel wat groter.