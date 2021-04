Tim Cook vertrekt bij Apple. Ooit - Apparata

De CEO van Apple Tim Cook heeft in een interview vertelt wanneer hij vertrekt bij het bedrijf.

Apple is één van de grootste bedrijven ter wereld en is opgebouwd door een paar innovatieve denkers die de juiste mensen aan hun wist te binden. Steve Jobs was natuurlijk een van deze oprichters en het gezicht van Apple. Hij was onder meer CEO van het bedrijf, voordat hij veel te vroeg kwam te overlijden. Tim Cook is in zijn voetsporen getreden, wat geen gemakkelijke taak was.

Tim Cook

Een bedrijf leiden als Apple is niet makkelijk. De verwachtingen zijn hoog en het bedrijf moet constant innoveren. Timothy D. (Tim) Cook (Robertsdale, 1 november 1960) is sinds 24 augustus 2011 bestuursvoorzitter van Apple. Hij heeft, anders dan de twee oprichters van Apple, wel zijn studie afgerond en een indrukkwekkende carrière opgebouwd in de ICT- wereld. Volgens vrienden en familie is hij intelligent, werkt dag en nacht en is bescheiden. In 1998 is hij bij Apple gekomen en daarna heeft hij zich opgewerkt in het bedrijf.

Baas van Apple

Sinds 2011 is hij dus de CEO van Apple. Dat is al een lange tijd. Tijdens een uitgebreid podcast- interview met New York Times schrijver Kara Swisher, wilde hij niet ingaan op wie hem moet opvolgen binnen het bedrijf. Wel ging hij in op de vraag hoe lang hij nog het bedrijf zou kunnen blijven leiden. Hij vertelde dat hij niet van plan is om binnenkort weg te gaan, maar hij verwacht niet dat hij de komende tien jaar bij het bedrijf zal blijven!

Nog tien jaar? Waarschijnlijk niet. Maar ik kan je wel vertellen dat ik me nu goed voel en dat de datum niet in zicht is. Maar nog tien jaar is lang – en waarschijnlijk geen tien jaar meer Cook

Swisher vroeg vervolgens welke plannen hij heeft als hij vertrekt bij Apple. Hij zei dat hij geen idee heeft, het is voor hem moeilijk een leven voor te stellen zonder Apple. Hij zal hier nooit een antwoord op kunnen geven, tot op het moment dat hij weg is, zei hij vervolgens.