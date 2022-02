Tinder Blind Date is niet langer een vleeskeuring!

Als je interesse hebt in online dating, maar niet zit te wachten op een vleeskeuring. Tinder Blind Date is de uitkomst.

Er zijn door de jaren heen allerlei kopieën verschenen, maar Tinder is natuurlijk de OG van vleeskeuren. Oftewel het swipen van links of naar rechts van personen voor een potentiële date. Heeft een ander ook jou naar rechts geveegd dan volgt er een match. En kun je chatten om vervolgens een afspraakje te maken. Tinder Blind Date draait het principe om.

Met deze nieuwe functionaliteit begint het met chatten, in plaats van swipen. Je hebt nog geen idee hoe de andere persoon eruitziet. Je maakt online kennis met elkaar door middel van een gesprek. Kortom, daten op persoonlijkheid in plaats van uiterlijk. Dat is nog eens spannend. Het vraagt om een andere aanpak.

Dat juist Tinder met deze feature komt is opmerkelijk. Zoals gezegd staat de dating applicatie om hele andere dingen bekend. Als je zin hebt om meteen aan de slag te gaan met deze functionaliteit moet je nog even geduld hebben. Tinder Blind Date wordt nu uitgerold in de Verenigde Staten. Een lancering buiten de VS volgt in de komende weken.