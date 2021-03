Tinder checkt of je date een crimineel is - Apparata

Lopen je Tinder- dates altijd in de soep? Tinder gaat deze kans kleiner maken door vooraf je date te controleren.

Tinder is een populaire manier om een date te vinden. Veel mensen hebben hun liefde van hun leven gevonden, door avonden lang door alle mogelijke kandidaten heen te swipen. Dan is het wel vervelend als je denkt dat je je match gevonden hebt, maar dan blijkt de date een veroordeeld crimineel te zijn. Tsja, wat dan?

De dating- app Tinder begrijpt het probleem en heeft de oplossing. Het bedrijf heeft onlangs de non- profit organisatie Garbo overgenomen. Voor hoeveel geld de Match Group – waar Tinder onder valt – de organisatie heeft overgenomen is onbekend. Gebruikers van Tinder in Amerika kunnen binnenkort een ‘background check’ uitvoeren.

Het is geen garantie dat je date helemaal niks op zijn of haar kerfstok heeft. Je moet je lover dus alsnog wel leren kennen. Garbo let namelijk minder op kleine zaken, zoals parkeerboetes en drugsbezit.

Slachtoffer

Garbo werd opgericht door Kathryn Kosmides. Zij is een slachtoffer van gendergerelateerd geweld. Daarom heeft zij Garbo opgericht, een platform dat online checks uitvoert zodat mensen veilig(er) kunnen daten. Het platform zoekt bijvoorbeeld op het internet naar veroordelingen, geweldsmisdrijven en arrestaties. Hiervoor heeft het platform alleen maar een naam en telefoonnummer nodig. Met deze informatie checkt Tinder dus je date.

Wil je van deze functie gebruik maken, dan is dat niet gratis. Hoeveel de functie gaat kosten is nog niet duidelijk. Aankomende tijd wordt de optie eerst getest. Werkt het goed dan zullen andere apps van de Match Group ook gebruik maken van deze tool. Of wij in Nederland hier behoefte aan hebben is de vraag. In Amerika worden de gegevens waar het platform op draait meer openbaar gemaakt. De vraag is dus of de tool hier voldoende kan werken om het een succes te laten worden.