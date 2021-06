Tips om je iPhone-batterij zo lang mogelijk mee te laten gaan - Apparata

In dit artikel geven we je een hele hoop tips om de batterij van je iPhone veel langer mee te laten gaan.

Als je moeite hebt om de dag met één accu-lading voor de iPhone door te komen, zijn er een hoop dingen die je kunt doen (en kunt laten doen). In dit artikel zetten een hoop tips op een rijtje, verdeeld over drie categorieën. Het is een aanvulling op ons eerdere Met deze 5 tips gaat je iPhone batterij de hele dag mee artikel.

Tips om iPhone-batterij te besparen

De open deuren

Laten we aftrappen met de meest eenvoudige tips. Er zijn namelijk een hoop dingen die je kunt doen waardoor je iPhone minder accu nodig heeft. Toegegeven, de onderstaande trucjes zijn doorgaans een beetje belemmerend. Ze zijn dan ook meer bedoeld als tips om je iPhone-batterij nog nét door de dag heen te krijgen. Je kunt dan in geval van nood in elk geval de brandweer bellen!

Zet vliegtuigstand aan

Schakel je locatie, WiFi, cellulaire data, Bluetooth, Siri en alle andere connectiefuncties uit

Houd het scherm zoveel mogelijk uit

De kanttekening is dat je dan je smartphone eigenlijk niet kan gebruiken. Veel batterij-besparende tips maken je iPhone dus automatisch minder nuttig. De onderstaande tips beperken daarentegen geen functies, maar helpen toch om accu te besparen.

Accu zo min mogelijk slopen

In plaats van oplossingen op de korte termijn, is er één tip die essentieel is voor de lange termijn. Lithium ion-batterijen degraderen namelijk op ten duur. Afgezien van de softwarematige (en illegale) downgrade van batterijduur waar Apple op betrapt wordt, is er ook natuurlijke degradatie. Daarvoor is er de gouden ’20-80 regel’.

Probeer je iPhone altijd maar voor maximaal 80% op te laden. Hoe voller de accu, des te meer je batterij op de lange termijn achteruit gaat. De hele nacht je iPhone aan de lader laten hangen is bijvoorbeeld desastreus. Ook een volledig lege batterij zorgt voor een snellere achteruitgang. Laat de batterij nooit onder 20% zakken en je voorkomt de grootste schade.

Uiteraard is het niet erg om zo nu en dan die ‘regel’ te doorbreken. Soms is het niet echt praktisch om je aan de 20-80 richtlijn te houden. Op de lange termijn zou dit daarentegen echt wel verschil kunnen maken!

Handige software-settings

Tot slot nog wat handige software-instellingen die je op alle iPhones kunt gebruiken. Zo doet Apple het harde werk voor je. Apple neemt de meeste bovenstaande iPhone batterij-tips namelijk al mee in de Low Power Mode. Ook biedt iPhone standaard een automatische laadbeperking aan om de 80-kant van de regel te automatiseren.

Hieronder enkele handige modi die het werk voor je doen met instructies hoe je daar kunt komen.