Tips om vermoeidheid achter het stuur tegen te gaan 

In 2021 legden alle Nederlandse personenauto’s bij elkaar meer dan 104,5 miljard kilometer af. Deze afstand is 4,8% meer dan in 2020, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Hoe langer je achter elkaar een voertuig bestuurt, hoe vermoeider je zult raken. En moe achter het stuur zitten is gevaarlijk: maar liefst 1 op de 5 ernstige ongelukken in het verkeer wordt veroorzaakt omdat de bestuurder te moe is en niet meer goed op kan letten.

In dit artikel lees je waarom vermoeidheid achter het stuur zo gevaarlijk is, wat de wet zegt over rij- en rusttijden en hoe je kunt voorkomen dat je oververmoeid de weg op gaat.

Waarom is vermoeidheid achter het stuur zo gevaarlijk?

Wie denkt dat je alleen vermoeid kunt raken bij lange ritten, heeft het mis. Uit de bevindingen van SWOV is gebleken dat knikkebollen ook tijdens korte ritten voorkomt. Bestuurders die moe zijn hebben een grotere kans op een ernstig ongeval. Volgens Veilig Verkeer Nederland, dé maatschappelijke organisatie die al ruim 90 jaar werkt aan de verkeersveiligheid in ons land, heeft een nacht zonder slaap hetzelfde effect op je lichaam als een paar glazen alcohol drinken. Zo reageer je bijvoorbeeld trager op een plotselinge situatie en is het moeilijker om je voertuig recht te houden binnen de lijnen.

Favoriete occasions met veiligheidssystemen die vermoeidheid signaleren

Er zijn voertuigen die beschikken over de zogenoemde veiligheidssystemen die vermoeidheid herkennen. De exacte werking van deze optie die extra veiligheid gegarandeerd hangt af van het merk en model. Elk systeem let op de rijvaardigheid van de bestuurder. Tijdens je gehele rit wordt er gekeken naar de manier waarop je het stuurwiel beweegt. Er zijn verschillende bewegingen, zoals vertragingen in je reflexen, die je veiligheidssysteem laten weten dat je moe bent en moet rusten. Hieronder lees je welke favoriete occasions beschikken over dit systeem om vermoeidheid achter het stuur te voorkomen.

#1 Volkswagen T-Roc

Volkswagen, afgekort VW, heeft als missie om de mobiliteitsoplossing te bieden waar iedere bestuurder mee vooruit kan gaan. Deze T-Roc biedt naast rijdynamiek en degelijkheid, ook een grote mate van comfort. De benzinemotor is gekoppeld aan de zesversnellingsbak, waarmee dit voertuig beschikt over het energielabel D.

Dit voertuig is inclusief: led-achterlichten, elektrisch te bedienen ramen, een in delen in te klappen achterbank en connected drive services die je smartphone verbindt met het audiosysteem. Om veiligheid onderweg te garanderen is naast de vermoeidheidsherkenning ook gedacht aan onder andere een antidoorslip regeling, een bots waarschuwing systeem een derde remlicht.

#2 Ford Kuga

Met deze Ford Kuga ervaar je het gemak van de technologische ontwikkelingen. Deze vooruitgang is onder andere te zien aan de brandstof- en elektromotor die naast een stuk voordeliger, ook een stuk efficiënter kilometers af weet te leggen. Aangezien dit voertuig een hybride model is, valt het onder energielabel A.

Deze Kuga is inclusief: een sportuitlaat, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, snelheidsbegrenzer en een achterbank die te verstellen is. Daarnaast beschikt deze auto ook over diverse veiligheidssystemen, zoals de vermoeidheidsherkenning, hill hold functie, antiblokkeersysteem en autonomous emergency braking.

Staat er iets in de wet over rij- en rusttijden?

In de wet vind je vooral informatie over rij- en rusttijden gericht op het zakelijke vervoer. Deze regels zijn er om de veiligheid onderweg te garanderen. Er is niet veel over particulier vervoer te vinden aangezien de controle van deze tijden minder toegankelijk is. Wel is het naleven van de opgestelde regels even belangrijk voor personenvoertuigen. In de wet staat het volgende omschreven over de rij- en rusttijden.

Maximale totale ononderbroken rijtijd

Met ononderbroken wordt de bij elkaar opgetelde gereden tijd tussen twee onderbrekingen in bedoeld. Of de tijd tussen een rusttijd en pauze in. Zo staat er in de wet dat je niet langer achter elkaar mag rijden dan 4,5 uur. Na deze periode ben je verplicht om minimaal voor 45 minuten stil te staan. Eventueel kun je dit opknippen in twee delen, waarvan de eerste pauze minimaal 15 minuten duurt.

Regels voor dagelijkse rust

Als je chauffeur van beroep bent, ben je verplicht om je dagelijkse en wekelijkse rust te nemen. Op deze manier wordt de veiligheid onderweg gegarandeerd. Je moet minimaal 11 uur rust achter elkaar krijgen, waar in sommige gevallen een verkorting tot 9 uur mogelijk is. Voor particuliere bestuurders geldt deze verplichte dagelijkse rust niet. Wel is het belangrijk dat je voldoende slaap pakt van gemiddeld tussen de 7 en 8 uur om scherp achter het stuur te zitten.

Tips om vermoeidheid onderweg te voorkomen

Eén van de belangrijkste redenen waarom je moe achter het stuur zit is structureel of eenmalig slaaptekort. Belangrijk is dat je op tijd je voertuig aan de kant zet en je pauze neemt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Met onderstaande tips zorg je dat je niet knikkebollend achter je stuur zit.

#1 Maak een goede nacht

Om goed te kunnen functioneren op bijvoorbeeld je werk, maar ook achter het stuur is het noodzakelijk dat je voldoende nachtrust pakt. Slaap is op te delen in verschillende fases die samen je slaapcyclus genoemd worden. Er zijn mensen die minder slaap nodig hebben dan anderen. Zo heeft de één genoeg aan 6 uur, terwijl de ander liever 9 uur slaapt om zich uitgerust te voelen. Het belangrijkste is dat je kijkt naar het aantal uren waarbij jij je alert voelt en goed kunt concentreren.

#2 Ga op pad met een bijrijder

Als je de keuze hebt om iemand mee te nemen als passagier, dan is dit zeker aan te raden om niet onderweg in slaap te vallen. Door te praten met elkaar blijf je wakker en scherp. Heeft je passagier een rijbewijs? Dan is het nog handiger om samen op pad te gaan, omdat je het rijden dan kunt afwisselen.

#3 Pak je rust onderweg

Voor de lange ritten is het advies om na twee uur onderweg te zijn een kwartier rust te pakken. Let wel op, dit is een algemene regel. Voel je dat je eerder al begint te knikkebollen of trager reageert op prikkels om je heen? Aarzel dan niet en stop op een veilige parkeerplaats. Sluit hier voor ongeveer 20 minuten je ogen om volledig tot rust te komen.

#4 Zet je verwarming niet te hoog

Hoe warmer het is, hoe meer je lichaam moet voorkomen dat je oververhit raakt. Dit wordt onder andere gedaan door minder warmte te produceren. Kortom, de interne processen in je lijf zullen worden vertraagd. Je gaat dus letterlijk in slaapstand. Zet daarom ook niet je verwarming te hoog als je moe bent of lange afstanden af moet leggen.