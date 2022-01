Toch Apple CarPlay in je Tesla? Zo doe je dat

Apple CarPlay of Android Auto in een Tesla is helaas niet zo gebruikelijk als het zou moeten zijn. Een slimme kop heeft het wel voor elkaar gekregen.

De meeste moderne auto’s die nu van de band rollen geven je de keuzevrijheid om naast het standaard infotainmentsysteem ook Apple CarPlay en Android Auto te koppelen. Wel zo fijn, want zo kun je het scherm van je smartphone projecteren op het grote display in je auto. Een merk dat helemaal niet zo fan is van deze toepassing is Tesla.

Tesla duwt vooral hun eigen systeem door je strot en geven je niet de vrijheid om Apple CarPlay en Android Auto gebruiken. Daar heeft nu een ontwikkelaar een oplossing voor bedacht. Michal Gapinski uit Polen heeft het voor elkaar gekregen om Apple CarPlay draaiende te krijgen in een Tesla. In een demonstratievideo op Twitter laat de Pool onder meer zien hoe hij Apple Music op deze manier gebruikt.

Steering wheel controls + current state of #teslaCarPlay on video. Next step is to improve Wi-Fi connection, the stream is 2x smoother when viewed on my laptop pic.twitter.com/0wFFUQQPkx — Michał Gapiński (@mikegapinski) January 14, 2022

De hack werkt op basis van software aanpassingen. Gapinski heeft een bypass gevonden voor de WiFi in een Tesla. Via de browser van de auto kan vervolgens met een tweede apparaat verbinding worden gemaakt. Vervolgens laat de browser een live verbinding zien van de host. In dit geval en Apple iPhone.

Komt er dan helemaal geen hardware kijken bij deze mod? Jawel. Een Raspberry Pi, draaiende op Android, ligt aan de basis van dit project. Op deze minicomputer draait een interface die het toestaat om een mirror van Apple CarPlay te draaien op het grote scherm in een Tesla.

Het goede nieuws is dat Gapinski plannen heeft een publieke versie uit te brengen. Maar op dit moment is hij alles nog aan het finetunen. Uiteindelijk zal er dan ook een stap voor stap handleiding bijkomen om zelf Apple CarPlay in je Tesla mogelijk te maken. Maar eerlijk is eerlijk. Tesla die zelf met ondersteuning komt zou een stuk makkelijker zijn..