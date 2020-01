Scoor nu Android 10 voor je Samsung Galaxy S9

De Zuid-Koreaanse techgigant begint het jaar met goed nieuws voor Galaxy S9-bezitters.





Heb jij een Samsung Galaxy S9 en wacht je met smart op de Android 10 update? Dan hebben de Koreanen eindelijk goed nieuws voor je. One UI 2.0, de Android 10-versie van Samsung, zal nog deze maand uitgerold worden op de Galaxy S9 en de Galaxy Note 9.

Het is altijd afwachten wanneer Samsung de nieuwste Android update uitrolt. Wat dat betreft komt dit nieuws als een aangename verrassing. Wanneer Google een nieuwe versie van Android uitrolt, is het altijd afwachten wanneer een merk die versie adopteert. Het ene merk is sneller met de uitrol van een eigen variant op de nieuwste Android dan het andere.

Sommige Galaxy S9-eigenaren hebben One UI 2.0 al gedownload en geïnstalleerd. De signalen zijn afkomstig uit Duitsland en de Verenigde Staten.

De verschillen tussen Android 9 en Android 10 zijn niet krankzinnig. Maar het is toch altijd weer lekker om het nieuwste van het nieuwste te hebben draaien op je smartphone.