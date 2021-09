Toekomst James Bond films geeft ons goed nieuws

Na No Time to Die gaat er een hoop veranderen voor de James Bond films. Eén ding blijft gelukkig hetzelfde.

Ein-de-lijk is het zo ver: de James Bond sensatie van 2020 is komende week te zien in de bioscoop. En nee, dat jaartal is geen tikfout. De nieuwste film No Time to Die zou al in het begin van 2020 te zien zijn, maar door de opmars van COVID-19 ging het feestje niet door. Ook de rematch van november 2020 werd afgelast en dus is het bijna anderhalf jaar later dat de film eindelijk op het witte doek verschijnt.

Toekomst

Nieuws over de film zelf is dan ook automatisch oud nieuws: de productie was al min of meer volledig achter de rug in begin 2020. Nee, er is nieuws over de wereld ná No Time to Die. Want ondertussen is er het één en ander veranderd. Niet in de laatste plaats het feit dat de studio achter de James Bond films, Metro-Goldwyn-Mayer, overgenomen is door Amazon.

Vrees

Daar zat wel wat vrees voor fans van de James Bond films. Amazon was al zeer bekend en is in Nederland nu steeds bekender aan het worden vanwege hun Netflix-alternatief, Prime Video. Je voelt de bui al hangen als je logisch nadenkt: Amazon gaat Prime gebruiken als hét platform voor vele films van MGM, waaronder James Bond. Dat naast het feit dat ‘de bioscoop’ misschien wel verleden tijd is.

James Bond films blijven

Gelukkig is daar Barbara Broccoli, de producent van zo’n beetje alle James Bond films sinds de jaren ’90. Zij vertelde aan onder meer Deadline dat de overname door Amazon de Bond films niet in de gevarenzone zet. “James Bond zal in de toekomst een bioscoopfilm blijven”. Geen zorgen dus als je fervent liefhebber bent van popcorn en (te) dure cola in een luxe lounger.

No Time to Die draait dus vanaf komende week in de bioscoop, uiteraard met Daniel Craig in de hoofdrol. Voor de laatste keer, trouwens. Craig gaat ermee kappen na deze film. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend.