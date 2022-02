Toekomst van geld is digitaal, regeringen bibberen!

Veel investeerders weten het zeker, de toekomst van geld is digitaal. Crypto’s dus, maar hoe ziet die toekomst eruit als regeringen zich verzetten?

Sinds het begin van de ruilhandel spreken we er al over. Hoe ziet de toekomst van geld eruit? En dan leven we nu in interessante tijden, waar digitale munten steeds populairder worden. Doordat deze belangrijker worden, kijken regeringen er met een schuin oog naar. In een interview heeft miljardair Ray Dalio de toekomst besproken.

Toekomst van geld is digitaal

Miljardair Ray Dalio, de oprichter van ’s werelds grootste hedgefonds, Bridgewater Associates, heeft zijn visie op cryptocurrency-investeringen en de toekomst van geld gedeeld. Dit deed hij tijdens een interview met David Rubenstein. Dalio bulkt van het geld en heeft enorm veel invloed. Zeker in Amerika. Hij gelooft dat crypto door verschillende regeringen zal worden verboden.

Dalio is momenteel de voorzitter van Bridgewater Associates en co-chief investment officer. Tot de klanten van zijn kantoor behoren onder meer schenkingen, overheden, stichtingen, pensioenen en staatsinvesteringsfondsen. Tijdens het interview worden meerdere vragen gesteld. Waaronder: “Hoe voorzie je dat crypto de wereldorde zal beïnvloeden?” De voorzitter van Bridgewater antwoordde “Ik vind het interessant”. En onthulde dat hij “een klein percentage” van zijn portefeuille in crypto heeft. Dit omdat hij niet all- in gaat op welke investering dan ook.

Regeringen

Hij is van mening dat regeringen het zullen verbieden. Eerder zei hij al dat de regering in het verleden goud en zilver heeft verboden. Crypto’s kunnen op een soortgelijke manier aan banden gelegd worden. Hij denkt dat er in de toekomst verschillende soorten geld zullen zijn.

“We gaan geld in twijfel trekken als ruilmiddel. Maar het is ook een opslagplaats van rijkdom”, merkte de miljardair op. “En we gaan ons afvragen wat de juiste opslagplaatsen van rijkdom in waarde zijn.” Digitale munten zullen daar ongetwijfeld een grote rol in (gaan) spelen.