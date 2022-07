Toekomstige Apple iPhone zal geweldige nieuwe functie bevatten

Het lijkt erop dat Apple met een nieuwe functie zal komen voor de iPhone. Dit blijkt uit verschillende patentaanvragen van het bedrijf.

Je iPhone op een geheel nieuwe manier gebruiken met laserdiodes, suggereert een patent. En dat is een welkome nieuwe functie. Een toekomstige iPhone gebruik je mogelijk hierdoor helemaal op een nieuwe manier. Dit is duidelijk geworden volgens een nieuw patent, gespot door Patently Apple. Het zal aan de zijkant gemonteerde aanraaksensoren introduceren, zodat je bijvoorbeeld door een pagina kunt scrollen zonder het scherm aan te raken. Dat zou heel gaaf zijn.

Toekomstige Apple iPhone

En natuurlijk kun je het hele scherm zien zonder dat je vinger in de weg zit. Het maakt deel uit van een patent met de titel “Waveguide-based interferometrische multi-point / gedistribueerde kracht- en aanraaksensoren”. Hierin wordt gesproken over meerdere sensoren en lasers als manieren om aanraking te detecteren op invoeroppervlakken zoals de zijkant van een apparaat (zoals een iPhone).

Hier is een stukje tekst van het patent: “Een laserlichtbron, zoals een VCSEL, voegt licht in een golfgeleider die naast de detectielocaties is geplaatst, en een invoer op een detectielocatie verandert het ingevoegde licht in de golfgeleider waardoor de bepaling van de input’s aanraken of forceren op de detectielocatie.”

Patent

Dit kan betekenen dat je de zijkant van de telefoon niet eens hoeft aan te raken om de interactie te laten plaatsvinden. Je hoeft alleen maar je vinger in de buurt van de laserdiodes te houden. Dat kan op zijn beurt betekenen dat er manieren zijn om de telefoon te laten reageren, zelfs als je bijvoorbeeld dikke handschoenen draagt.

Apple is niet de eerste die de zijkanten van de telefoon probeert te gebruiken als een extra manier om met je telefoon te communiceren. HTC bedacht randen waardoor de handset anders reageerde als je erin knijpte, hoewel het nooit echt van de grond kwam. Nu lijkt Apple een poging te gaan wagen.