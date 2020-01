Toffe Google Earth feature nu ook op je smartphone

Dat was voorheen nog niet te gebruiken.





Toen Google Earth werd uitgebracht in 2011 ging er een wereld open. Aan de hand van satellietbeelden kon je overal op de wereld een kijkje nemen. In mijn geval een ervaring met veel haperingen, want de computer had er destijds veel moeite mee alles vlekkeloos in kaart te brengen.

We zijn van een eind gekomen en kijk wat er tegenwoordig mogelijk is. Niet alleen de aarde, maar ook een deel van het heelal is te bekijken in Google Earth. Voorheen kon je enkel door de ruimte navigeren op de desktop. Het Amerikaanse techbedrijf heeft echter goed nieuws te melden.

Google heeft bekendgemaakt dat je nu ook vanaf je mobiel of tablet een kijkje in de ruimte kunt nemen. En dat vooral met dank aan de krachtige mobiele apparaten van vandaag de dag. Door het sterke processoren en werkgeheugen van hedendaagse smartphones is er veel meer mogelijk.

Voorheen was de ruimte rondom de aardbol zwart op je mobiele apparaat. Nu kun je wel in de omgeving navigeren en een deel van het heelal gaan ontdekken.