TomTom komt met goedkoper verdienmodel voor iOS

Afhankelijk van je smartphone komt je prijskaartje er zeer anders uit te zien.

TomTom was natuurlijk ooit hét apparaatje wat weggebruikers in hun auto hadden om niet hopeloos te verdwalen. Tegenwoordig gebruikt iedereen zijn smartphone en is TomTom overgestapt naast zelfrijdende auto’s overgestapt op de TomTom Navigation-app. Daarvoor moet je betalen en afhankelijk van of je een Android- of iOS-smartphone hebt kost dat meer of minder.

Het Nederlandse bedrijf introduceert een jaarabonnement voor iOS-gebruikers (gespot door Tweakers), waarmee het 18 euro kostende 6 maanden-abonnement obsoleet wordt. Een jaar TomTom Go Navigation kost nu €12,99 terwijl een half jaar €8,99 kost. Een maandje proberen is altijd gratis, waarna je per maand voor €1,99 van de app gebruik kunt maken.

Dat is dus een stukje goedkoper geworden dan voorheen, maar heb je een Android-toestel, dan is de ontwikkeling afhankelijk van hoeveel je rijdt een beetje twijfelachtig. Vooralsnog kunnen Android-gebruikers maandelijks gratis 75 kilometer van de TomTom GPS Navigation-app (het Android-equivalent) gebruikmaken.

Vervolgens betaal je €5,99 per maand als je meer dan die 75 kilometer rijdt, terwijl een jaarabonnement €19,99 kost. Kortom, een gekke verhouding vergeleken met de iOS-versie waar een half jaar bijna zet zo goedkoop is als één maand voor Android.

Dus afhankelijk van of je heel veel rijdt (bijvoorbeeld voor je werk) of slechts af en toe, loont het om een gratis, betaald Android of iOS abonnement te gebruiken. Óf je maakt gebruik van een van de talloze gratis apps die doorgaans net zo goed (of zelfs beter) werken als TomTom Navigation.

